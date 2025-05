Jeimy Báez, hospitalizada días después de anunciar su embarazo y revelar que el padre es Yulen Pereira

Joaquina Dueñas Martes, 20 de mayo 2025, 12:15 Comenta Compartir

Solo unos días después de que la exnovia de Carlo Costanzia, Jeimy Báez, anunciara en redes sociales su embarazo y revelara por un desliz en televisión que el padre de su futuro hijo es el exnovio de Anabel Pantoja, Yulen Pereira, la joven ha tenido que acudir al hospital. Parece que la presión y la exposición mediática han hecho mella en su estado de ánimo y ha tenido que ir a urgencias, donde ha quedado ingresada en observación, aunque tanto ella como el bebé están fuera de peligro. «Estamos bien», ha informado la joven a sus seguidores. «Pido disculpas por perder los nervios, a veces es demasiado. Esto es lo único importante, gracias a todos», ha escrito desde la cama del hospital, mostrando que, afortunadamente, todo ha quedado en un susto.

Hace poco más de una semana, Jeimy sorprendía publicando en sus redes sociales su fiesta de baby shower. Rodeada de amigas, a las que daba las gracias por sostenerla, y vestida de blanco, se podía observar su barriguita en el ecuador de su embarazo. Tal fue el revuelo que, unos días después, la joven visitó el programa '¡De viernes!', donde dio todos los detalles de cómo había sabido que estaba esperando un bebé. Un emocionado testimonio en el que, sin querer, también reveló el nombre del padre, el esgrimista y exnovio de Anabel Pantoja, Yulen Pereira, con quien tuvo un breve affaire antes de su participación en 'GH Dúo 3'.

Fue precisamente en el concurso de convivencia donde la joven dominicana comenzó a sentirse mal y descubrió que estaba embarazada. «Empezaron las náuseas y al final pedí una prueba. Hicimos la broma para Marieta y luego pedí un test para mí. La sorpresa es que me dio positivo a mí», recordó.

Sobre el padre de su futuro hijo, explicó que «no había nada serio» entre ellos y que no quería revelar su identidad. «Nunca hemos sido pareja, nos hemos estado conociendo, es evidente, nos habéis pillado en varias ocasiones. De mi boca no va a salir quién es el padre de mi hijo, no voy ni a confirmar ni a desmentir, es un tema delicado», dijo, hasta que en un desliz dio el nombre del deportista.

Jeimy también contó que, aunque había informado a Yulen de todo al salir de la casa de Guadalix, la decisión de seguir adelante sola ha sido suya. «Se han tomado decisiones que tengo que respetar. Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía», anunció.

En este sentido, el esgrimista puntualizó que se había enterado a la vez que el gran público. «Me entero como todos vosotros. Estoy a la espera, estoy a ver qué pasa, a ver qué piensa. Estoy tranquilo y esperando a ver cómo avanza esto», dijo ante los micrófonos de Telecinco. «Todo el mundo me llama estos días y me da la noticia. Estoy tranquilo y expectante», subrayó. Un extremo que ha sido desmentido por la periodista Leticia Requejo, que ha tenido acceso a los mensajes intercambiados desde principios de año entre los dos jóvenes.

Requejo relató que el ex de Anabel no esperaba la noticia y que «insiste a Jeimy que tiene que pensar muy bien las cosas, que hay que tener en cuenta todas las opciones que pueden existir en este embarazo y le dice que necesita tiempo para asimilar la noticia y ver qué hacer». En la misma línea, le dijo que «cuando nazca el niño será cuando él actúe. Por ahora no quiere saber absolutamente nada e incluso Jeimy le da una opción, que es su derecho a renunciar a esa paternidad. Cosa que él dijo que no», reflejó la colaboradora de 'TardeAR'.

En todo caso, la exnovia de Carlo Costanzia aclaró en '¡De viernes!' su situación: «Sola no estoy. No sé qué papel tendrá más adelante, de momento me encargo yo de todo. No es un drama ni soy víctima de nada». «Cada uno ha hecho lo que quería hacer. Lo único que puedo hacer es respetarlo. Yo quiero lo mejor para mi hijo, no le puedo reclamar nada a nadie. Cada uno es independiente. Yo no voy a forzar nada y esta noche estoy aquí por mi hijo. No sé si el padre me ha decepcionado, pero no es plato de buen gusto hacer esto sola. Pero lo hacen muchas madres«, zanjó.