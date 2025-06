Lamine Yamal, escapada a Italia con una conocida 'influencer' de 29 años

Joaquina Dueñas Miércoles, 18 de junio 2025, 12:23 Comenta Compartir

Hace días que venía rumoreándose la posible relación de Lamine Yamal con la influencer gallega Fati Vázquez, a pesar de que, desde el primer instante, el delantero del FC Barcelona se ha preocupado por desmentir esta información. Sin embargo, las fotografías publicadas por la revista Lecturas en exclusiva han vuelto a colocar al joven deportista y a la creadora de contenido en el ojo del huracán. En ellas se puede ver a los dos disfrutando de una jornada de yate, moto acuática y baños en el Mediterráneo. Unas imágenes que destilan complicidad y buen rollo.

Los protagonistas de la noticia se han pronunciado al respecto. El periodista Javier Hoyos ha tenido la oportunidad de hablar con el futbolista, que le ha negado en más de una ocasión que estén juntos: «Me sigue asegurando que no se ha liado con Fati Vázquez», ha comentado en sus redes sociales. Lamine, de 17 años (cumplirá los 18 el próximo 13 de julio), ha explicado que la escapada fue «con el equipo suyo», llevando a la confusión de que estaba con otros compañeros de plantilla barcelonista. Sin embargo, tras la publicación de las fotografías en la revista, se comprobó que sus compañeros no eran futbolistas, sino miembros de su equipo personal. En todo caso, el joven ha reiterado que no está con la gallega y que «dentro de ese viaje que hacen con amigos hay un momento en el que ellos están juntos en el yate, pero que no hay nada entre ellos».

Lo cierto es que, a tenor de las publicaciones que ambos han realizado en sus redes sociales, han coincidido también en el alojamiento, en la misma mesa a la hora de comer o en la misma piscina, ya que los dos han dado buena cuenta del idílico rincón elegido para disfrutar de su descanso.

Más contrariada con la situación se ha mostrado Fati, que no ha negado categóricamente la posible relación. La influencer, de 29 años, ha hablado también con el colaborador de La familia de la tele para denunciar que, a raíz de aparecer las informaciones que le unían a Lamine, «me llegan amenazas de muerte y mensajes llamándome pedófila». «Yo simplemente he pasado unos días con él», ha explicado. «No quiero decir nada más ni darle bombo al asunto ni morbo, porque me parece completamente innecesario», ha dicho. «Somos dos personas que lo quieren pasar bien y ya está», ha zanjado.

Eso sí, lo primero que ha querido puntualizar es que tiene 29 años y no 30, como reza el titular de Lecturas: «Lamine Yamal se relaja con una influencer de 30 años». Según ha señalado, la situación está afectando negativamente a su familia y está recibiendo constantes insultos. «Me parece injusto. No he hecho absolutamente nada, no he matado a nadie», se ha lamentado.

Ya de vuelta en Galicia y más tranquila, ha publicado unas imágenes de ella relajándose en las Rías Baixas. «Imagínate estar hablando mal de mí y yo aquí, así», ha escrito a sus seguidores. «Es triste ver cómo algunas personas llevan tanta oscuridad dentro que llegan a desear la muerte de alguien que ni siquiera conocen», ha apuntado, al tiempo que ha expresado que «yo elijo vivir con propósito, seguir creciendo y rodearme de luz. A quienes me desean el mal, les deseo sanación, porque nadie que está bien consigo mismo desea destruir a otro».

Con más de un millón de seguidores en YouTube e Instagram, Fátima Vázquez, conocida como Fati Vázquez, abrió su canal de YouTube en 2016, e hizo viral su desgarrador relato sobre el acoso escolar que había vivido en su niñez, una historia que también plasmó en el libro Y que vengan a por mí. Además de contenido especializado en bienestar, fitness y autocuidado, ha relatado sus experiencias con la cirugía estética.

Antes de que su nombre sonara ligado al de Lamine Yamal, la influencer fue pareja durante varios años del youtuber Cristóbal 'Tobbalink', con quien realizó numerosas colaboraciones. También estuvo con otro futbolista, Alexis López, y tuvo un breve idilio con Omar Montes, según ella misma confesó en su canal de Mtmad.

Por su parte, Lamine Yamal ha sido una de las últimas revelaciones del fútbol nacional e internacional. Hay quien lo compara sobre el césped con Lionel Messi. Delantero del FC Barcelona y de la selección española, el próximo mes cumplirá 18 años y, para entonces, se espera que firme un contrato con el Barça que lo unirá al equipo culé hasta 2031.