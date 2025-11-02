BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gene Hackman posa durante la 60.ª edición de los Globos de Oro en 2003. Reuters

El legado de Gene Hackman, a subasta

Durante noviembre y parte de diciembre, se podrá pujar por Globos de Oro, relojes y obras de arte del actor

Joaquina Dueñas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:29

Comenta

Nueve meses después del fallecimiento de Gene Hackman y de su esposa, Betsy Arakawa, salen a subasta algunos de sus bienes más preciados. La casa Bonhams saca a la venta más de 400 objetos personales del oscarizado actor en 120 lotes. Entre los recuerdos, varios Globos de oro, libros con anotaciones, guiones, relojes y obras de arte de maestros como Matisse o Kandinsky. Y es que, tras su muerte, ha trascendido que tanto el intérprete como su mujer eran grandes coleccionista de arte. De hecho, uno de los lotes más destacados es el que cuenta con una pintura de Milton Averty, titulada 'Figure on the Jetty', con un precio de salida de entre 500.000 y 700.000 dólares.

Pero también los hay más económicos, como los Globos de Oro a la Mejor Interpretación por 'Sin perdón', de 1992, y por 'Los Tenembaums', de 2001, con un precio de salida de entre 3.000 y 5.000 dólares cada uno.

'The Gene Hackman Collection: A Life in Art' es el título de esta colección que incluye trece obras de artistas estadounidenses reunidas por el actor y que podrán adquirirse de forma presencial el próximo 19 de noviembre en Nueva York. También podrá hacerse telemáticamente del 8 al 21 de noviembre, de nuevo en la gran manzana, y del 25 al 4 de diciembre, en Los Ángeles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mapas de las zonas inundables de Burgos: más de 28.000 personas viven en lugares de riesgo
  2. 2 Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos
  3. 3 El pueblo de Burgos que reclama la gratuidad del transporte tras ser excluido por la Junta
  4. 4 Se enfrenta a diez años de prisión en Burgos tras ser pillado con droga en un taxi, tratar de huir y agredir a dos policías
  5. 5 Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos
  6. 6 Del centro de la ciudad al camposanto extramuros: la historia del actual cementerio de Burgos
  7. 7 El extraño signo del pecado de Eva y Adán que preside el cementerio de Burgos
  8. 8 Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 1 de noviembre
  10. 10 Los forenses de Burgos investigan cada vez más muertes por caídas accidentales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El legado de Gene Hackman, a subasta

El legado de Gene Hackman, a subasta