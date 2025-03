Lequio descarta que Ana Sandra tenga derecho a su herencia: «No es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana»

Joaquina Dueñas Jueves, 27 de marzo 2025, 11:05 | Actualizado 11:36h. Comenta Compartir

Ana Obregón y su hija-nieta, Ana Sandra, eran el pasado miércoles las flamantes protagonistas de la revista ¡Hola! con motivo de la celebración de sus respectivos cumpleaños. La actriz, presentadora y productora acaba de estrenar la década de los 70 mientras que su hija, nieta biológica, ha cumplido 2 años. Cabía esperar cierta polémica por la exposición pública de la menor, sin embargo, lo más inesperado han sido las tajantes declaraciones de Alessandro Lequio sobre la niña aclarando que de ningún modo le correspondería, llegado el caso, parte de su herencia: «Anita no es hija de mi hijo Aless, es hija de Ana Obregón».

El conde italiano hacía esta afirmación en el plató de 'Vamos a ver', donde debatían sobre las propiedades de Pepe Navarro, los derechos como hijo legal de Alejandro Reyes (hijo de Ivonne Reyes) y las medidas que el presentador de 'Esta noche cruzamos el Misisipi' está tomando para que sus descendientes puedan impugnar su herencia cuando llegue el momento, evitando que Alejandro herede la legítima que le correspondería como vástago. «En los tiempos que corren, están aumentando los supuestos para desheredar a un hijo», comentaba Lequio.

En este contexto, el conductor del espacio, Joaquín Prat, aprovechaba para comentar con el colaborador la portada de ¡Hola! y para preguntarle: «¿De tu herencia le tocaría algo a la niña, te has informado?». Era entonces cuando Lequio lo dejaba claro: «No, me he informado muy bien. Porque no es hija de mi hijo, es hija de Ana», precisaba refiriéndose estrictamente a las cuestiones legales y así se lo ha hecho saber a Obregón cuando esta le ha pedido explicaciones sobre su afirmación.

Era la propia Ana quien confirmaba que había hablado con el padre de su hijo: «Le he llamado y me ha explicado cómo son las cosas». «Joaquín Prat le ha preguntado si su herencia le llegaría también eventualmente a Anita. A lo que ha respondido la verdad: Anita es mi hija adoptiva, aunque biológicamente es hija de Aless», ha detallado. «En términos legales tiene razón, no es hija de Aless legalmente, pero en absoluto estaba hablando de la realidad, que es la hija biológica de Aless», ha subrayado.

Ana Obregón se convirtió en madre a los 68 años, vientre de alquiler mediante, utilizando para ello el semen preservado de su hijo Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020. Su muerte dejó devastados a sus padres, Ana Obregón y Alessandro Lequio, que han vivido primero la enfermedad y luego la pérdida, desde posiciones contrapuestas. Mientras el italiano ha elegido el silencio como respuesta, Ana ha convertido la memoria de su hijo en su razón de ser.

Una almohada con la imagen de Aless

«Durante tres años estuve muerta… hasta que nació Anita. Con ella, he resucitado. Por eso no he cumplido 70 años, sino dos», cuenta en la exclusiva de ¡Hola!, donde también relata que el cuarto de su hijo permanece intacto y que su hija-nieta duerme con una almohada con la imagen de Aless. «Desde que la vio y supo que era su papá, no se separa de ella», relata.

«Cuando Anita llegó a mi vida se generó algo de polémica, pero ahora todos se han callado porque han visto que es fruto de un amor muy deseado desde la eternidad», zanja. Sin embargo, lejos de ese silencio del que habla Obregón, son muchos quienes se han pronunciado sobre su entrevista. «Ana podría pagar al mejor psicoanalista lacaniano de París o Buenos Aires con todo lo que gana con su 'nietija'», ha opinado el periodista Martin Bianchi en la red social X.

En el programa 'Espejo Público' también se abría un profundo debate en el que Susanna Griso tildaba de «surrealista» la situación y Marta Robles reflexionaba sobre la exposición pública de la menor: «Tu hija va a cumplir años y la gente se sabe todos los detalles de su vida y eso es un peso brutal, me parece inaceptable». Todavía más rotundo se pronunciaba Alfonso Caparrós al valorar que «Ana tiene un problema de salud mental». Era Pilar Vidal la única en plató que pedía «no juzgar» a la actriz y recordaba que Ana había buscado con el nacimiento de su hija-nieta «un legado, una continuación».

También ha salido en su defensa Raúl Castillo, íntimo amigo de Ana Obregón, que ha pedido «que la dejen un poco tranquila, que sea feliz y que crie a su princesa como ella considere, que la está criando maravillosamente bien, llena de amor». «Yo creo que ella no hace nada malo, a mí me encanta verla sonreír», ha explicado, dejando claro el origen de esa felicidad: «La pequeña es el principal motivo de su sonrisa y de su ilusión. Que por fin ha vuelto la sonrisa y la ilusión a su vida, que no es poco». «Vivir sin ilusión es lo peor que te puede pasar», ha afirmado para terminar añadiendo que «cada uno tenemos derecho de hacer con nuestra vida lo que consideremos sin meternos en la de los demás. Ella no hace daño a nadie».