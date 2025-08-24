BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos

Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»

Ha tenido que posponer elenlace por un problema de salud de una persona allegada

María Moreno

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:58

El 12 de septiembre era el día en que Makoke iba a dar el sí, quiero a con Gonzalo Fernández en en Ibiza. Un enlace anunciado a bombo y platillo por la colaboradora, que se ha visto obligada a posponer por un problema de salud de una persona allegada, del que no ha dado más detalles al respecto porque, dice, «no le compete».

Makoke ha confesado a Terelu Campos en el programa 'Aires de Fiesta' que «ha sido un palo… Hasta el martes era la persona más feliz del mundo», día en que los novios se enteraron de una noticia que les llevó a cambiar de planes. «No voy a anular la boda, vamos... Me tienen que matar», explicó la exmujer de Kiko Matamoros, que tiene la esperanza de que el enlace se pueda llevar a cabo el año que viene antes del verano. «Con Gonzalo -ha asegurado- estoy más unida que nunca. Le quiero cada día más. Cada día tengo más ganas de casarme con él».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un corredor de 17 años y dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  2. 2 La Lotería Nacional deja un primer premio en Burgos
  3. 3 Muere un hombre y una mujer resulta herida tras estrellarse contra un árbol en Burgos
  4. 4 Niegan a las mujeres desfilar con la Centuria Romana en las procesiones de un pueblo de Ciudad Real
  5. 5 Tres heridos, entre ellos un menor, tras chocar cinco vehículos en Burgos
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, tras colisionar dos vehículos en la provincia de Burgos
  7. 7 Trasladado en helicóptero un motorista en Burgos al salirse de la vía y caer por un desnivel
  8. 8 El sorprendente castillo de Burgos que un vecino levantó con sus propias manos
  9. 9 La odisea de las obras en la carretera de Logroño
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 23 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»

Makoke, sobre la cancelación de su boda: «No voy a anularla, me tienen que matar»