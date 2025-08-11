Marius Borg, sin pasaporte diplomático por uso indebido del documento

Joaquina Dueñas Lunes, 11 de agosto 2025, 12:42 Comenta Compartir

La complicada situación judicial que enfrenta Marius Borg, el hijo que tuvo la princesa Mette-Marit antes de conocer al príncipe Haakon, a la espera de que el fiscal formalice los 23 cargos de los que se le acusa —incluidas tres violaciones—, no ha evitado que el joven disfrute de unas vacaciones en Portugal, acompañado de su padrastro y de su hermano Sverre Magnus. Unos días de asueto que han vuelto a colocarlo en el ojo del huracán y que han sacado a la luz un cambio en su estatus, ya que, desde hace meses, no dispone del pasaporte diplomático.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que se decidió llevar a cabo una serie de modificaciones en el reglamento sobre el uso de este documento, después de que se detectara un «abuso documentado», aunque ha evitado apuntar directamente a Marius Borg. Al tratarse de un cambio en la norma, el resultado no afecta solo al primogénito de Mette-Marit, sino también a más miembros de la familia real, ya que solo los familiares activos podrán conservar el pasaporte diplomático. Esto incluye a los reyes, los príncipes herederos y la princesa Ingrid Alexandra.

Los demás, entre los que se encuentran el propio Sverre Magnus o las princesas Marta Luisa y Astrid de Noruega, disponen de pasaportes ordinarios a partir de los 18 años, y se les facilitará automáticamente el diplomático cuando estén en viaje oficial. Así, será la función oficial —y no el parentesco— lo que determinará el estatus del pasaporte. El pasaporte diplomático otorga un trato preferencial a su titular en los aeropuertos, así como protección consular reforzada, al tiempo que permite evitar los controles migratorios.

El 4 de agosto de 2024, Marius Borg fue detenido en Oslo tras un altercado con quien era su pareja. Lo que parecía algo puntual fue solo la punta del iceberg, que no ha dejado de crecer y que ha puesto en la picota a la monarquía del país nórdico. A pesar de que el hijo mayor de Mette-Marit nunca ha ostentado título nobiliario ni funciones oficiales, sí se ha presentado públicamente como un miembro más de la familia real, por lo que sus detenciones, escándalos e interrogatorios —hasta en 14 ocasiones— han hecho mella en la imagen de la institución y han puesto en entredicho los privilegios de los que ha venido disfrutando desde la infancia.

Imputado por 23 delitos —entre los que destacan tres presuntas violaciones, agresiones físicas, amenazas, daño corporal y varios quebrantamientos de órdenes de alejamiento—, sus salidas del país no han pasado desapercibidas. En los últimos meses, se constató que había estado utilizando el pasaporte diplomático en sus viajes privados, sin la compañía de ningún miembro de la familia real, lo que ha llevado al Ministerio de Asuntos Exteriores a restringir su uso. En este sentido, mientras los príncipes Sverre Magnus, Marta Luisa o Astrid dispondrán de estatus diplomático en los viajes oficiales, Marius Borg solo contará con el pasaporte ordinario, ya que nunca ha desempeñado funciones oficiales.

