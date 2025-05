Marta Peñate anuncia que está embarazada: «Esta felicidad no me la quita nadie» La colaboradora de televisión ha compartido su proceso de fertilidad durante los últimos meses

Joaquina Dueñas Martes, 13 de mayo 2025, 11:19 Comenta Compartir

Marta Peñate ha anunciado que está embarazada. Una noticia que estaba deseando dar después de dos años y medio sometiéndose a tratamientos para tener un bebé y sufriendo diferentes contratiempos. Ha sido en la tercera transferencia embrionaria cuando ha dado positivo y la canaria ha decidido compartirlo inmediatamente con sus seguidores de los que ha recibido un gran apoyo en sus momentos más difíciles. «Esta felicidad no me la quita nadie», ha dicho todavía cauta por lo que pueda ocurrir en los próximos meses.

«Pues sí, positivo», ha comenzado su mensaje que acompaña con una fotografía junto a su pareja, Tony Spina. «Lo he conseguido, pero después de la última vez y esa experiencia tan dura que tuve que vivir, tampoco quiero cantar victoria», ha continuado, en referencia su último embarazo ectópico. «Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los tres meses no estaré tranquila», ha señalado. El próximo 26 de mayo tendrá la primera ecografía y Peñate está ya deseando escuchar el latido de su bebé. «Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar de este momento. Os quiero y gracias a todos por el amor que me habéis dado», ha transmitido a sus más de 900.000 seguidores. La joven también ha querido animar a todas las mujeres que están pasando por un proceso similar al suyo para convertirse en madres para que sigan adelante con esperanza.

