La nadadora Mireia Belmonte sale con un concursante de 'Operación Triunfo' La olímpica mantiene una relación desde hace varios meses con el almeriense Ángel Capel EL NORTE Lunes, 20 mayo 2019, 10:25

Mireia Belmonte sale con Ángel Capel, cantante y concursante de la edición de 2009 de 'Operación Triunfo'. La nadadora, muy celosa de su vida privada, no hizo siquiera un comentario sobre su ruptura a finales del pasado año con el piragüista Javier Hernanz, con quien mantuvo una relación de casi cuatro años; así que no ha extrañado que no haga comentarios sobre esta nueva relación. Ninguno de los dos accede a hacer comentarios sobre esta incipiente relación y menos aún a dar detalles, publica 'Abc'.