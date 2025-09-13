BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 13 de septiembre
Desfile en los jardines de la Plaza de Oriente. Pablo Paniagua para Madrid es Moda

Pasarela en los jardines de la Plaza de Oriente

El evento ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid

C. P. S.

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:59

La décima edición de Madrid es Moda dio el pistoletazo de salida este sábado con un desfile en los Jardines de la Plaza de Oriente. La icónica plaza de Madrid se convirtió en una pasarela natural en la que mostraron sus creaciones Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., ErnestoNaranjo, García Madrid, Maison Mesa, ManéMané, Roberto Torretta, Roberto Verino, The Extreme Collection y WE ARE SPASTOR.

El evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid a través del programa Madrid Capital Moda, ha sido el punto de partida de la Semana de la Moda de Madrid, que aglutina dos citas consolidadas en este sector como son Madrid Es Moda (del 13 al 16 de septiembre) y Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21).

Durante nueve días, Madrid será la capital de la moda gracias a los más de 65 diseñadores y firmas y cerca de 250 modelos que mostrarán al mundo sus apuestas creativas para la nueva temporada.

