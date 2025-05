El 'place to be' de la moda de autor española

Gloria Salgado Madrid Domingo, 11 de mayo 2025, 00:20 Comenta Compartir

Cada mes, Paula Viana acudía puntual a su cita en el kiosco. Allí compraba todas las revistas de moda para calmar su sed de novedades sobre la industria. Todo ello, a pesar de su corta edad en aquel entonces, algo que tenía perpleja a su madre. A los 17 años se mudó a Barcelona, donde pudo estudiar moda mientras compaginaba sus estudios con trabajos de dependienta y estilista. En su tiempo libre, cambió las publicaciones mensuales por la inmediatez de las redes sociales y creó su popular cuenta de Instagram, 'The Backstage Talks', con la que, en sus palabras, buscaba «poder conectar con otra gente con la que compartir mi visión de la moda».

Hoy, a sus 28 años, Viana, instalada nuevamente en su Valencia natal desde la pandemia, triunfa con sus análisis sobre firmas, desfiles y eventos como la MET Gala en su cuenta de Instagram, donde supera los 41.000 seguidores. Entre ellos, se encuentran figuras y prescriptoras de tendencias como Rosalía. Y aunque su modestia no le permite hablar al respecto, entre sus vídeos se pueden ver 'me gusta' de diseñadores como el fallecido Virgil Abloh, propulsor de Off-White y director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, así como de Jacquemus o Marc Jacobs.

Todo gracias a un arduo trabajo diario en el que ha estado centrada al 100% hasta ahora, ya que la joven valenciana tendrá que repartir su tiempo con su nueva e interesante empresa: 'Spain Gallery', una plataforma integral para apoyar a los diseñadores españoles que, a tan solo unas semanas de su lanzamiento, ya reúne a 35 firmas nacionales, convirtiéndose en un escaparate para marcas emergentes y consolidadas, así como en un punto de encuentro para profesionales de la industria que buscan conectar, colaborar y crecer, sin olvidar al cliente final.

Consciente de los desafíos que enfrenta la moda de autor en España —desde la visibilidad hasta la comercialización—, 'Spain Gallery' se presenta como una multiplataforma que busca unir esfuerzos para alcanzar un objetivo común: fortalecer y expandir el alcance de diseñadores patrios. Este espacio digital no solo promueve el talento nacional, sino que también proporciona herramientas y recursos para que las marcas puedan crecer y profesionalizarse en un mercado cada vez más competitivo.

El objetivo es potenciar el talento, la artesanía, la calidad y la creatividad del producto hecho en España, pero de forma conjunta. «Hasta ahora, las firmas nacionales habían hecho esfuerzos aislados por posicionarse en el mercado. 'Spain Gallery' las unificará para proyectarlas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, logrando una mayor rentabilidad», explica Paula Viana sobre su plataforma, que se sustenta en cuatro pilares: tienda, agenda, trabajos y comunidad.

«A mí lo que más me llama la atención actualmente es el potencial que tenemos en España. Durante todos estos años sentí muchísima fascinación por la moda de otros países, de otras ciudades europeas. He tenido la oportunidad de asistir a semanas de la moda internacionales y, de lo que me he dado cuenta, es que lo que tenemos aquí es muy bueno», analiza Viana, quien, aunque suene a tópico, tiene claro que la moda patria se aprecia mucho más fuera que dentro. «Una de las ideas de este proyecto, que tiene un enfoque de expansión internacional, es cambiar el paradigma, demostrando que, si a la gente de fuera le encanta, la gente de aquí por fin se lo va a creer».