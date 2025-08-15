BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

EP

Muere a los 78 años la madre de Jeff Bezos

El empresario ha compartido un homenaje a quien describe como la primera persona que creyó en su proyecto a través de redes sociales

C. P. S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:00

La Fundación de la familia Bezos ha confirmado la muerte el jueves 14 de agosto de Jackie Bezos, madre del fundador de Amazon, a los 78 años, en Miami. El empresario compartió un homenaje a su madre en las redes confirmó que Jackie ha muerto «después de una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy».

El comunicado de Bezos señala que Jackie «falleció rodeada de tantos de los que la amábamos: sus hijos, sus nietos y mi padre», mientras hace hincapié en que «sé que sintió nuestro amor en esos últimos momentos. Todos tuvimos mucha suerte de estar en su vida. La llevaré en mi corazón para siempre».

Jackie nació en Washington, pero creció en Albuquerque, Nuevo México. Allí, a los 17 años, dio a luz a su primer hijo como madre soltera, a Jeff. Y aunque logró graduarse en la escuela, no le permitieron subir al escenario para recibir su diploma. Encontró trabajo en un banco y, mientras estudiaba y cuidaba de su hijo, acabó licenciándose en Psicología. A los 45 años. Para entonces, ya se había casado con el cubano Miguel Bezos, que adoptó a Jeff, y con el que tuvo dos hijos más, Mark y Christine.

