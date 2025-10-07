BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Presentación de la XII Marcha Montaña Demandasaurus BC

Nuevas carreras nocturnas, BTT y actividades para todos: la Demandasaurus regresa a la provincia de Burgos

Las diferentes pruebas deportivas, Btt, Carrera de Montaña y Senderismo, se celebrarán los días 11 y 12 de octubre.

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 7 de octubre 2025, 18:51

La XII Marcha Montaña Demandasaurus 2025 vuelve este fin de semana lleno de actividades deportivas con Btt, Carrera de Montaña y Senderismo.

La carrera corta de 12 km se celebrará el sábado día 11, una carrera como novedad de 12 km Nocturna con salida en Salas de los Infantes, a las 20:20 horas, y llegada en la misma localidad. Este año 2025 también como novedad las carreras del Trail Series se van a celebrar en Castrovido, pasándose al domingo día 12 octubre las carreras pertenecientes al III Circuito Trail Series IDJ Burgos, la Trail Infantil de 7 km (2012-2013), y la Trail Cadete-Juvenil 9 km (2008-2011) que discurrirá por las bonitas sendas de Castrovido a los pies del Castillo, Carreras con salida y llegada desde Castrovido.

El domingo día 12 se realizarán el resto de carreras que empezarán desde las 9.30 horas: BTT 42 km (Larga) y BTT 30 KM (Corta) en unos bonitos senderos para esta edición, los más pequeños de BTT Infantil 14 km recorrerán este año un pequeño circuito que discurrirá por las Huellas de Dinosaurio de Costalomo creado para iniciarse en el BTT.

La media maratón de 21 km, que no deje engañar por su desnivel, pues es una carrera muy rápida prácticamente en su totalidad por senderos, que la hace ser un recorrido muy exigente.

Para los senderistas se transcurrirá por un recorrido de 13 km, donde se podrá disfrutar del todo el valle de Salas de los Infantes, subiendo al castillo de Castrovido y se podrá subir al Torreón quien lo desee. Andando junto a los participantes que realicen el senderismo por etapas de los dos días

Entre los dos días se seguirá disfrutando de la 'Superdemandasaurus' una carrera por etapas de 12 km nocturna del sábado más la BTT de 42 km el domingo. Preparada para máximo 100 inscripciones, donde la característica de esta prueba es que puntuarán los resultados de la clasificación por la suma de puestos entre los dos días entre los participantes.

Dos días intensos de deporte que van acompañados con multitud de Actividades paralelas para disfrutar en Familia y con los más pequeños.

Programa

Sábado 11 Octubre

11:30 a 13:30 horas: Talleres Infantiles.

13:00 a 14:00 Horas: Ruta interpretativa por Salas con Alberto Bengoechea. 'Descubriendo el pasado de Salas'.

17:30a 19:00 horas: VIII Demandasaurus Kids.

Fila 0 en favor ELACYL

19:30 a 20:10 horas. Cantajuegos. Miriam & Daspet. 'Éxitos'.

20:20 horas. Salidas pruebas nocturnas. Carrera y senderismo 12 km.

22:15 a 23:30 horas. Dj Knt Roots.

Domingo 12

Pancetada popular a favor del Elacyl 12:30 a 14:30 horas.

Dos exposiciones:

Fotografías y documentos de la época.1925-2025, y Exposición Cartelería Historia Demandasaurus (2012-2025). Documentos y Carteles del Diseñador Gráfico 'Mikel Nebreda Palencia', ambas en el Teatro Auditorio 'Gran Casino de Salas de los Infantes, en horarios de 12:30 a 14:00 horas y de 19:30 a 21 horas.

Salidas pruebas deportivas

Sábado 11 Octubre

17:30 HorasVIII Demandasaurus Kids

20:20 Horas.Carrera nocturna 12 km

20:20 Horas.Senderismo nocturno 12 km.

20:20 Horas.1ª Etapa Carrera 12 km SuperDemandasaurus

Domingo 12 octubre

09:30 HorasMedia Maratón 21 km

10:00 HorasSenderismo 13 km

10:15 Horas.Trail Infantil 7 km (Castrovido)

10:15 Horas.Trail Cadete /Juvenil 9 km (Castrovido)

10:30 Horas.BTT 42 km y BTT 30 KM

10:40 Horas.Btt 14 km Infantil

13:30 Horas. Bici Popular 2 kilómetros.

