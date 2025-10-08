BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Martínez de Irujo. EFE

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

La joven británica, pareja de Luis Martínez de Irujo, disfrutó de la boda de los duques de Arjona como una más

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:39

Comenta

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan supuso, además de la celebración de amor de la pareja, la presentación en sociedad de Paige Harris, novia de Luis Martínez de Irujo, hijo del duque de Arjona. La joven aparece posando con la familia en algunas de las fotografías del enlace publicadas por la revista ¡Hola!, cedidas por los novios. También se la ve disfrutando de un romántico baile con su pareja.

Ha sido precisamente esta publicación la que ha revelado que se trata de una joven británica nacida de Bournemouth, ciudad de la costa sur de Gran Bretaña, que ejerce como experta financiera en J.P. Morgan, la misma consultora en la que trabaja Luis Martínez de Irujo desde junio de 2022.

Por lo demás, son pocos los detalles que han trascendido. Se desconoce cuándo comenzó su romance y si la familia Alba ya conocía a Page con anterioridad al enlace. Lo que sí es seguro es que pudo disfrutar de la boda de los duques de Arjona plenamente integrada con las invitadas más jóvenes, como Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo, o la propia Amina, la otra hija de Cayetano y melliza de Luis, que ejerció de madrina de su padre.

Entre las anécdotas que completaron el gran día, el divertido baile cruzado que protagonizaron Cayetano y su hija junto a Bárbara y Luis o el original regalo de Eugenia a los novios: una moto de época con sidecar con la inscripción 'Arjona Dukes'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida
  2. 2 Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos
  3. 3 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  4. 4 Herida una mujer en un atropello en Burgos
  5. 5 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos
  6. 6 Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
  8. 8 La historia de la calle principal del barrio de los chamarileros en Burgos
  9. 9 Las obras del nuevo hospital de Aranda superan su ecuador
  10. 10 Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba