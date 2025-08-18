Paulina Rubio prepara su regreso a los escenarios tras salir a la luz el presunto maltrato al hijo de Colate Tras un tiempo alejada de los focos, la cantante está grabando un nuevo disco y tiene previsto iniciar una gira

María Moreno y Joaquina Dueñas Lunes, 18 de agosto 2025, 14:34 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

Paulina Rubio quiere que se deje de hablar de ella por sus problemas en los tribunales con Nicolás Vallejo-Nájera, más conocido como Colate, y que sea su música la que ocupe titulares. Por ello, la cantante está grabando su próximo disco y tiene previsto iniciar una gira, según ha desvelado a ¡Hola!.

Desde su separación en 2012, Paulina y Colate han estado involucrados en numerosas disputas legales, relacionadas principalmente con la custodia de su hijo, Andrea Nicolás. El último capítulo llevó a la cantante a terapia familiar por un presunto delito de maltrato físico al menor, algo que ha dañado su imagen y que intenta restaurar con un reportaje en su revista de cabecera.

Paulina posa en su nueva casa de Miami con el menor de sus dos vástagos, Eros, de 9 años, y sin Nicolás, de 14, después de que Colate reprochase a la cantante la aparición del adolescente en otra portada. «A mí nadie me ha pedido autorización y, por supuesto, se necesita», expresó entonces el empresario, que también hizo notar la cara de contrariedad de su hijo con la situación, asegurando que no estaba «cómodo».

A punto de lanzar un nuevo sencillo y planeando iniciar una gira que la llevará por Ecuador, Colombia y México, para cerrar en Estados Unidos, Paulina, de 53 años, busca que 2025 marque un antes y un después en su vida. Pese a su regreso a la industria musical, asegura estar enfocada en ser una madre presente, razón que esgrime a la publicación para haber estado alejada de los focos. De hecho, tiene un estudio en su nueva casa, donde está componiendo.

«Es un momento en el que me siento muy conectada con mis niños, con la composición y con los ritmos novedosos que tiene Miami. Acompaño a mis hijos, porque cada uno se ha vuelto Sport Billy: hacen mucho deporte, como básquet, fútbol, bicicleta… Somos una familia de tres y la casa es alegría total, como una montaña rusa», enfatiza durante su entrevista. «No recuerdo la vida antes de ellos. En verdad, ellos han sido los maestros. Me han enseñado a tener siempre un nuevo comienzo en las mañanas. La inocencia de un niño no la cambio por nada, porque me hace entender y ver que el mundo sigue siendo hermoso».

Terapia familiar

Sin embargo, no todo sería tan feliz como lo pinta. La trabajadora social designada por la corte de Florida para representar al menor en el caso del presunto maltrato físico, Amber Glasper, apunta que el joven ha repetido en varias ocasiones su deseo de vivir en España, algo de lo que su padre ya se había hecho eco.

Según el informe policial que sacó a la luz el programa Despierta América, todo comenzó cuando Nicolás llegó a la casa y dijo algo que la defensa de Paulina Rubio califica como «horrible», lo que llevó a la cantante a castigar a su hijo. A partir de aquí comienzan las versiones contradictorias. Mientras la chica dorada niega rotundamente cualquier hecho violento, el abogado de Colate, Daniel Kent, argumenta que el adolescente fue agredido físicamente por su madre. Además, señala que le confiscó el teléfono móvil, el único modo de contactar con su padre, lo que le provocó una fuerte reacción emocional.

De momento, el caso de la presunta agresión no tiene fallo definitivo, pero la jueza Marlene Fernández sí ha adoptado una primera medida al ordenar a Paulina Rubio y a su hijo someterse a terapia familiar. Una decisión con la que se ha mostrado de acuerdo la defensa de la cantante. El objetivo de la magistrada es frenar la escalada del conflicto, que suma un enfrentamiento más a la larga lista que ya acumula esta expareja.

Tras la separación de la pareja hace trece años, no fue hasta 2014 cuando se hizo oficial la custodia compartida del menor. En 2019, Paulina acusó a Colate de ocultar el paradero de su hijo durante el tiempo que pasaba con él, impidiéndole mantener contacto regular con el niño. Un año después, en 2020, Colate solicitó la custodia total, alegando comportamientos inestables por parte de Paulina. Entre las pruebas, el empresario incluyó un video en redes sociales donde se mostraba un comportamiento errático de la artista. Una petición que fue desestimada, manteniéndose así la custodia compartida.

Otra disputa ocurrió en marzo de este mismo año. Colate recogió a su hijo del colegio media hora antes de lo habitual para celebrar su cumpleaños, lo que llevó a Paulina a presentar una demanda exprés, argumentando que podría secuestrar al menor. El juez ordenó entonces la retirada inmediata del pasaporte del niño, impidiéndole viajar a España.

Un suma y sigue de enfrentamientos legales sobre el que parece que todavía no se ha dicho la última palabra.