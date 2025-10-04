BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La princesa Leonor y sus compañeros de esgrima, en el campeonato 'Inter-academias 2025'. Ejército del Aire

La Princesa de Asturias participa en un campeonato militar

Leonor se destaca en el 'Inter-academias 2025', que se celebra este fin de semana en Pontevedra, unos 400 jóvenes disputan un campeonato de 16 disciplinas

C. P. S.

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:31

Comenta

La princesa Leonor participa este fin de semana en el Campeonato Deportivo 'Inter-academias 2025', según ha notificado la Casa Real. Celebrado en Marín, Pontevedra, y organizado por la Escuela Naval Militar, reúne a unos 400 jóvenes, además de la princesa, de distintos centros de formación como la Academia General Militar, la Academia Central de la Defensa y la Academia General del Aire, donde está ahora Leonor.

Ejército del Aire

En chándal o en traje de esgrima, la princesa posó con sus compañeros de armas, que competirán en disciplinas como atletismo, baloncesto, voleibol, fútbol 7, balonmano, judo, tiro con aire comprimido, natación, carreras de orientación, concurso de patrullas, pentatlón moderno, triatlón 'cross', pádel, tenis, esgrima y vela.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja un primer premio en la provincia de Burgos
  2. 2 Herida una joven al empotrarse con su coche contra el muro de un hotel en Aranda
  3. 3 Una joven herida en otro accidente con un patinete eléctrico en Burgos
  4. 4 Rescatan a una mujer que se había lanzado al río bajo los efectos del alcohol en Aranda
  5. 5 El pueblo de Burgos que vende siete parcelas para construir casas
  6. 6 Reclaman medidas urgentes contra la sarna en una residencia de mayores de la provincia de Burgos
  7. 7 El vuelco de un camión en Burgos deja dos heridos, uno de ellos atrapado en la cabina
  8. 8 Dos heridos en el choque de un camión del Ejército y una furgoneta en Burgos
  9. 9 El unicornio de Burgos escondido en una joya románica de un pueblo de dos habitantes
  10. 10 Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Princesa de Asturias participa en un campeonato militar

La Princesa de Asturias participa en un campeonato militar