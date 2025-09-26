BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

EFE

La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez

Pasarán por Pamplona, Viana, Yesa, Olite y Tudela

C. P. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:34

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, visitan Navarra junto a Leonor, princesa de Viana, de Asturias y de Girona, este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, en la que será la primera visita a la Comunidad foral de la heredera a la Corona de España.

Tal y como estaba previsto, este viernes por la mañana, en primer lugar, han acudido a Pamplona para mantener un encuentro institucional en el Palacio de Navarra, donde han sido recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite. Allí, han saludado a los integrantes del Ejecutivo foral y representantes de las instituciones navarras.

Después, se trasladarán a Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana, creado por Carlos III el Noble para su nieto Carlos, como heredero al trono del antiguo Reino. Allí recorrerá el ayuntamiento y otras localizaciones relacionadas con el Principado.

La jornada del viernes finalizará con la visita al Monasterio San Salvador de Leyre, en donde tendrá lugar una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra.

El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.

