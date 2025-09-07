El príncipe Harry regresa a Reino Unido bajo la sombra de un posible reencuentro con su padre Será la primera vez en más de un año que Harry podría encontrarse con su padre, mientras la familia real atraviesa un momento delicado tras la muerte de la duquesa de Kent

M. Moreno Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

Está previsto que el príncipe Harry regrese esta semana a Gran Bretaña en medio de crecientes especulaciones sobre un posible reencuentro con su padre, el rey Carlos III. Sería la primera vez que ambos coinciden en más de un año, desde que el duque de Sussex viajó al Reino Unido en febrero del pasado año, cuando la casa real británica hizo público el diagnóstico de cáncer del monarca. En cambio, no se espera un acercamiento con su hermano William, ya que, según publica la prensa británica, el príncipe de Gales aún no está dispuesto a enterrar el hacha de guerra con su hermano menor.

Este lunes, coincidiendo con el tercer aniversario del fallecimiento de su abuela, la reina Isabel II, y en un día sin actos oficiales en la agenda del rey, Harry tiene previsto asistir a los Premios WellChild, un evento benéfico anual que reconoce la lucha de niños con enfermedades graves y cuya causa respalda desde hace años.

La visita del duque, que llega pocos días después de la muerte de la duquesa de Kent, ha reavivado las conjeturas sobre un posible acercamiento entre padre e hijo y sobre la posibilidad de que este encuentro marque el inicio de una reconciliación. Sin embargo, ni Harry ni el Palacio de Buckingham se han pronunciado al respecto.

Los veinte meses transcurridos desde el último encuentro entre ambos reflejan la persistente tensión entre los Sussex y la familia real británica, a pesar de que ya ha pasado un lustro desde que Harry y Meghan Markle decidieron renunciar a sus deberes institucionales y mudarse a California. Desde entonces, la pareja ha expresado críticas hacia la Casa Real en entrevistas y publicaciones, generando un distanciamiento aún mayor.

Harry, en particular, ha dirigido comentarios especialmente duros hacia su padre y su hermano mayor. No obstante, el pasado mes de mayo declaró en una entrevista con la BBC que deseaba un acercamiento: «Claro que algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro. Claro que nunca me perdonarán muchas cosas. Pero me encantaría reconciliarme con mi familia… no tiene sentido seguir peleando. Y la vida es preciosa», afirmó.

Ese deseo podría haberse intensificado con los problemas de salud de su padre. «No sé cuánto tiempo le queda a mi padre. No me habla por este asunto de la seguridad, pero sería bueno reconciliarnos», reconoció en la misma entrevista. Hace solo unos días, el propio monarca reveló que, tras meses de tratamiento, su situación no es tan complicada: «No estoy tan mal», aseguró. También subrayó la importancia de la detección temprana y destacó la labor del personal médico, a quienes definió como «los mejores para tratar la enfermedad». Incluso recurrió al humor, al señalar que «las partes del cuerpo no funcionan tan bien una vez que pasas los 70».

La reciente muerte de la duquesa de Kent, que ha llevado al monarca a decretar luto real, es otro de los factores que alimentan las conjeturas sobre un acercamiento entre padre e hijo. El dolor compartido podría abrir una puerta inesperada, ya que Harry ha manifestado en varias ocasiones su deseo de estar presente en los funerales de su familia. Por ahora, sin embargo, se desconoce la fecha y las circunstancias en que se celebrarán las exequias.

Más allá de las cuestiones familiares, el regreso de Harry también reaviva el debate sobre el papel que él y Meghan Markle pueden desempeñar en el futuro de la monarquía. Aunque renunciaron a sus obligaciones institucionales en 2020, algunos analistas apuntan a que una eventual reconciliación podría suavizar las tensiones y contribuir a reforzar la imagen de estabilidad en la Casa Real en un momento delicado para el reinado de Carlos III.

La prensa británica, mientras tanto, mantiene la mirada puesta en los movimientos del príncipe durante su estancia en el país. Cada gesto, cada aparición pública y cada ausencia son interpretados como señales de si se acerca o se aleja la posibilidad de un entendimiento. Así, el viaje de Harry no solo se percibe como un asunto personal, sino también como un episodio cargado de simbolismo para la institución monárquica y para la percepción pública de los Windsor.