Sangre centrifugada, el secreto de belleza de Hailey Bieber

Hailey Bieber ha hablado sobre los tratamientos de belleza a los que se somete en el programa de Owen Thiele y ha sorprendido confesando que apuesta por inyectarse «cosas que sé que provienen de mi propio cuerpo». La modelo y empresaria se refiere al PRP (Plasma Rico en Plaquetas) y al PRF (Fibrina Rica en Plaquetas), provenientes del centrifugado de su propia sangre. «Me encanta el PRP, que es cuando te sacan la sangre del brazo y la centrifugan. Me encanta el PRP con microneedling», ha relatado. Un tratamiento consistente en extraer la sangre, separar sus componentes y luego aplicarla sobre la piel después de haber pasado un rodillo de microagujas para que penetre mejor.

En la misma línea, dos veces al año se somete a un tratamiento FRP, en el que la sangre extraída se inyecta en la piel. «Básicamente la calientan y luego la enfrían, consiguiendo que la sangre tenga consistencia como de gel», ha detallado. Ese gel es el que se utiliza para suavizar las líneas de expresión y las ojeras.

Eso sí, a sus 28 años, de momento descarta el bótox. Su idea es empezar a plateárselo a partir de los 30. «Nunca me he puesto bótox. Creo que lo haré en algún momento, pero me da mucho miedo», ha explicado. Lo que sí que sigue es una rigurosa rutina de limpieza facial a la que no renuncia ni un solo día: «Puedo llegar a casa borracha y viendo doble que siempre me lavaré la cara».

