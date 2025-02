Shakira suspende su concierto en Lima tras ser hospitalizada de urgencia

F. M. Domingo, 16 de febrero 2025, 21:44 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

Shakira ha tenido que ser este domingo hospitalizada de urgencia por «un cuadro abdominal», tal y como ha anunciado la propia cantante en un comunicado en su cuenta de X. El ingreso llega tan solo cinco días después de que Shakira diera comienzo a su nueva gira mundial 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. Es por lo que la de Barranquilla, que llevaba siete años sin protagonizar una gira mundial, se ha visto obligada a cancelar el espectáculo que tenía programado para esta noche en Lima, Perú.

«Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche», asegura la cantante, que ya ha anunciado que su equipo está trabajando para anunciar una nueva fecha para el espectáculo que tenía programado en Perú. «Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible», aseguró tras afirmar que había estado «con gran emoción e ilusión» para reencontrarse con su público tras haber ganado el Grammy por Mejor Álbum Pop Latino.

La artista, que aún no ha cancelado el concierto que también tiene agendado en Lima para este lunes. Y es que Shakira espera que «este lunes» le den el alta hospitalaria y poder volver a los escenarios lo antes posible. En total, tiene programado más de 30 conciertos en cinco países para presentar su nuevo trabajo.

