El presidente de Iberaval alerta de que «la barra libre para todos no es posible porque los recursos no son ilimitados» «Si en España no abrimos el debate sobre la visión de Estado y sobre lo que queremos ser de mayores, el problema será grave», advierte en GRUPO20 César Pontvianne

Laura Negro Valladolid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 09:52

En su intervención en la Mesa de GRUPO20 emitida este lunes 23 de noviembre, el presidente de Iberaval, César Pontvianne, retomó la idea de Ontiveros sobre las «empresas zombies», para hablar de lo que él denominó «los estados zombies». Dijo echar de menos en nuestro país, una mayor «visión de Estado. No podemos pensar que esos 140.000 millones euros que van a venir de Europa serán el maná que lo va a cambiar todo. Si no hay un proyecto real de país, lo que haremos será aumentar las diferencias que tenemos en Europa. Si en España no abrimos el debate sobre la visión de Estado y sobre lo que queremos ser de mayores, el problema será grave», vaticinó.

GRUPO20, el laboratorio de ideas de El Norte de Castilla y 15 de las empresas punteras de Castilla y León, celebró el lunes 23 un debate de expertos, que se emitió a través de los portales elnortedecastilla.es, burgosconecta.es y leonoticias.com, bajo el título 'Una pandemia de deuda'. Emilio Ontiveros, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, protagonizó la charla. Él es una de las voces más reputadas a nivel internacional en lo que al análisis financiero, económico y empresarial se refiere. Debatieron con él, Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, y César Pontvianne, presidente de Iberaval.

En cuanto al endeudamiento privado, lo que más preocupa al presidente de Iberaval, es que ya había empresas «muy tocadas» antes de la pandemia. «El motivo de que su rating financiero esté bajo no es la pandemia en sí. Esta ha sido un acelerador y las empresas usan la pandemia como excusa para endeudarse aún más. Habrá un serio problema de impago de esa deuda. Deberíamos ser mucho más restrictivos con estas empresas. La barra libre para todos no es posible, ya que los recursos no son ilimitados. Se habla mucho del crecimiento de la deuda, y en cambio no hablamos del repago de esa deuda, tanto pública, como privada», explicó.

Por su parte, Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, con una visión mucho más local, dijo, apuntó que, efectivamente, «mantener empresas zombies en estos momentos es contraproducente. Las propias entidades financieras hemos podido dar lugar a que eso acontezca con los fondos ICO que han proporcionado un riego de dinero importante» y añadió que, de cara al próximo ejercicio, se alargarán las carencias de los préstamos ICO, ya que, en caso contrario, dada la situación, «es posible que un número importante de empresas no puedan hacer frente a los compromisos que han adquirido».

Para el presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi), Emilio Ontiveros, un tema clave para las empresas sería que los gobiernos contribuyan despejando incertidumbres, sobre todo, las políticas. «Este país necesita garantizar un horizonte de certeza a Europa. Necesita tres cosas: definir una senda de saneamiento de las finanzas públicas a medio plazo; convenir una agenda de reformas que acompañen la inversión de los 140.000 millones de euros, y coordinar entre el gobierno central y las comunidades autónomas las prioridades de inversión», opinó.