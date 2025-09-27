BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 26 de septiembre

El Consejo de Seguridad retoma las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio

T. Nieva

Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:59

El Consejo de Seguridad rechazó ayer la propuesta de Rusia y China de prolongar la suspensión de las sanciones impuestas a Irán por el enriquecimiento de uranio y no colaborar con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El portavoz de la secretaría general de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció que esta decisión supone en la práctica que las medidas de castigo al país asiático volverán a entrar en vigor hoy mismo, concretamente a partir de las ocho y un minuto de la mañana en EE UU (pasadas las dos de la tarde en España).

Las sanciones, conocidas como snapback, han sido promovidas por Francia, Alemania y Reino Unido, que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015. Rusia, sin embargo, aseguró que no habrá «reimposición» automática de las duras sanciones de la ONU contra Irán. «No ha habido restablecimiento automático y no lo habrá: cualquier intento de revivir las resoluciones del Consejo de Seguridad contra Irán, que estuvieron en vigor antes de 2015, es nulo y sin efecto», declaró el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo que su país permanecerá dentro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) incluso si las sanciones de la ONU vuelven a entrar en vigor. El OIEA anunció ayer que las inspecciones de instalaciones nucleares iraníes, suspendidas tras los ataques de israelíes a Irán en junio, se reanudaron «esta semana», aunque rechazó desvelar sus ubicaciones porque «son confidenciales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo proyecto gastronómico del chef Antonio Arrabal en Burgos
  2. 2 La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»
  3. 3 El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más
  4. 4 A la huelga indefinida 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos de Burgos
  5. 5 Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda
  6. 6 Herido un hombre en un accidente múltiple entre un camión y dos coches en Burgos
  7. 7 La falta de relevo pone en riesgo la continuidad de cientos de negocios en Burgos
  8. 8 Herida una ciclista en el accidente con un turismo en Burgos
  9. 9 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 26 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El Consejo de Seguridad retoma las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio

El Consejo de Seguridad retoma las sanciones a Irán por el enriquecimiento de uranio