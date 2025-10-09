BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 9 de octubre
Trump durante su comparecencia con el presidente finlandés Alexander Stubb Reuters

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:57

Comenta

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a dar muestras este jueves de las malas relaciones de su Gobierno con el de Pedro Sánchez. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia Alexander Stubb, insistió en la necesidad de que España se comprometa cuanto antes a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB. Y si no lo hace, ha amenazado, la OTAN debería expulsar a España de su organización.

Trump ha asegurado que en la reunión de la OTAN celebrada en La Haya durante el pasado junio los 32 aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa del 2% al 5%. «Tuvimos un rezagado: fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo (incrementar el gasto en defensa). Pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN», ha insistido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos
  2. 2 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  3. 3 Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos
  4. 4 Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos
  5. 5 Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido
  6. 6 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  7. 7 Le pillan conduciendo ebrio y acaba detenido por salir corriendo para huir de la policía en Burgos
  8. 8 Herido un joven en un aparatoso accidente en la N-122 en Burgos
  9. 9 El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos
  10. 10 Fin a una búsqueda de más de 24 horas: localizada la vaquilla que se escapó en las fiestas de un pueblo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»