España y otros 18 países europeos piden al BEI más financiación en Defensa

Tan solo un día después de que la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, presentara los resultados de la institución de 2024, 19 Estados miembros -entre ellos España- han enviado una carta conjunta a la institución para que aumente sus inversiones en Defensa. La misiva, elaborada a iniciativa del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, está firmada por más de dos tercios de los países europeos e incluye a los grandes como Francia, Alemania, Italia, España... que reclaman al BEI que desempeñe un papel mucho más importante en el rearme de Europa, en un momento en el que la OTAN y Donald Trump reclaman al bloque que aumente su gasto en Defensa.

Este mismo jueves, Calviño destacó que el BEI invirtió en Defensa 1.000 millones de euros en 2024 y que espera duplicar esa cifra este año, llegando a los 2.000 millones. A preguntas sobre si la institución se plantea aumentar esa cifra, Calviño zanjó el debate afirmando que el BEI «no es un ministerio de Defensa». Las capacidades del BEI de financiar los proyectos de Defensa sigue siendo limitada, a pesar de que en mayo de 2024, la institución renunció al requisito que exigía que los proyectos de doble uso (militar y civil) obtuvieran más de la mitad de sus ingresos previstos del uso civil, lo que abría las posibilidades para destinar más fondos a la industria de la Defensa, siempre que los proyectos tengan un uso civil creíble.

Los diecinueve Estados firmantes sugieren ahora que se debería «reevaluar» los sectores excluidos del BEI, como la industria de Defensa tradicional, así como aumentar la cuota que la institución destina a los proyectos militares. La carta también propone la emisión de bonos destinados exclusivamente a Defensa, siguiendo la idea de los bonos de transición limpia que ya emite la entidad.

La carta llega en un momento clave para Europa, presionada por la OTAN y Trump para aumentar su gasto en Defensa. Estos llamamientos afectan en particular a España, que se sitúa a la cola de la Alianza Atlántica en las inversiones militares, ya que destina un 1,28% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la Defensa, lejos aún del 2% exigido por la OTAN. En su reciente viaje a España y Protugal, el jefe político de la Alianza, Mark Rutte, insistió en que los aliados «deben gastar más» en Defensa y señaló que «el 2% de gasto, fijado hace décadas, no será suficiente para hacer frente a los desafíos del futuro». Se trata de un claro toque de atención para España y los otros nueve países aliados que no cumplen con el objetivo del 2%, entre los que están Eslovenia y Luxemburgo (ambos con un 1,29%), Bélgica (1,3%) y Canadá (1,37%), entre otros.