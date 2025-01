La UE extiende las sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania

Olatz Hernández Lunes, 27 de enero 2025, 12:37 Comenta Compartir

Los Veintisiete han decidido este lunes extender las sanciones a Rusia como represalia ante la agresión a Ucrania. «Europa cumple: los ministros de Exteriores de la UE acaban de acordar extender nuevamente las sanciones a Rusia», ha anunciado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Estas medidas «seguirán privando a Moscú de ingresos para financiar su guerra. Rusia debe pagar por el daño que está causando», ha añadido. La medida ha salido adelante a pesar de las reticencias iniciales de Hungría, que amenazaba con bloquear la decisión, que debía salir adelante por unanimidad.

A su entrada al Consejo de Exteriores en Bruselas, Kallas ha insistido en la importancia de mantener las sanciones a Rusia, que introduce restricciones comerciales al país e incluye una lista negra de personas que han contribuido a la agresión a Kiev y que tienen prohibida la entrada en territorio europeo y han visto congelados sus bienes dentro de la UE. Esa congelación de activos ha servido para financiar la ayuda europea a Ucrania, gracias a los beneficios extraordinarios generados por su bloqueo en la UE. «El régimen de sanciones es importante para mantener la presión a Rusia y acabar con la guerra. Es bueno que Trump haya puesto presión ahí», ha asegurado la estonia.

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha explicado que las represalias comerciales europeas han privado a Moscú de ingresar «45 millones de euros, el equivalente a tres años de financiación desde el inicio de la guerra». Su homólogo español, José Manuel Albares, ha destacado que una vez más debe quedar claro «el apoyo incondicional a Ucrania». «Las sanciones se tienen que renovar, no veo que exista ningún criterio o razón política beneficiosa para ningún gobierno europeo para que no se renueven. Una guerra de agresión no puede triunfar y las sanciones han demostrado ser una herramienta de presión eficaz», ha detallado.

La titular de Exteriores finlandesa, Elina Valtonen, por su parte, ha destacado que «este debe ser el año en el que logremos la paz en Ucrania». Esa paz llegará «a través de la fuerza» y las sanciones juegan «un rol extremadamente importante» en acabar con las hostilidades. «Tenemos que poner a Putin contra la pared; en el frente de batalla y en el ámbito económico», ha zanjado.