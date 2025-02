Ofri Bibas, a sus sobrinos asesinados por Hamás: «No os merecíais nada de esto» La familia promete no rendirse por recuperar el cuerpo de la madre de los pequeños, secuestrada durante los ataques del 7-O

Daniel de Lucas Viernes, 21 de febrero 2025, 14:21 Comenta Compartir

«Lo siento, Luli. Lo siento, Firfir». Así ha reaccionado en sus redes sociales Ofri Bibas, la tía de Ariel y Kfir Bibas, a los que se refiere usando sus apodos tras la identificación oficial de los cadáveres de sus sobrinos por parte de las autoridades Israelíes, entregados por Hamás este jueves.

«No merecíais nada de esto. Os extrañaremos por siempre. Y no nos rendiremos con vuestra mamá Shiri», asegura Ofri en alusión al cuerpo entregado por la milicia palestina que no corresponde a la madre de los pequeños, sino a una mujer palestina no identificada, como ha denunciado Israel tras el examen practicado a los restos. Esto aumenta el sufrimiento de la familia Bibas.

El instituto forense de Tel Aviv ha confirmado que los dos menores habrían sido «brutalmente asesinados» por los terroristas durante su cautiverio, según el informe de la autopsia que se les ha practicado a sus restos mortales.

El caso de Yarden Bibas, marido de Shiri y padre de Ariel y Kfir, tiene conmocionada a la opinión pública israelí. El 7 de octubre abandonó el cuarto de seguridad para entregarse a los milicianos de Hamás y pedirles que no se llevaran a su esposa y dos hijos, de nueve meses y 3 años. Los islamistas los raptaron a todos. El progenitor vivió el cautiverio separado de su familia y fue liberado el pasado 1 de febrero en solitario. Hamás ha informado en repetidas ocasiones que la madre y los dos niños murieron en un bombardeo.

La familia emitió un comunicado en el que explicaron que «Yarden ha regresado a casa, pero la casa sigue incompleta (…) En este momento pedimos: protejan a Yarden, protejan su alma. Por favor respeten su privacidad y denle el espacio que necesita para que su cuerpo y alma puedan comenzar a recuperarse».

En esa nota, los allegados del recién liberado explicaban que había perdido peso, aunque su salud era buena. Eso sí, lamentaban que su hogar seguía incompleto: «Yarden es un padre que abandonó su habitación segura para proteger a su familia, sobrevivió valientemente al cautiverio y regresó a una realidad insoportable».