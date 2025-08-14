Cómo ahorrar combustible este puente

Juan Roig Valor Jueves, 14 de agosto 2025, 09:00 Comenta Compartir

Agosto es el mes que más desplazamientos de largo recorrido acumulará –de los 100 millones que espera la DGT, se prevé que el mes cierre con 52,9 millones–. El grueso de la población está de vacaciones y el puente que arranca hoy supone una oportunidad para escaparse para aquellos que aún tengan que trabajar.

Ante el aumento de desplazamientos de este verano, Tráfico ha endurecido la vigilancia en las carreteras –en lo que va de año, el acumulado de víctimas mortales asciende a 671, un 28% menos que en 2024– y la seguridad y el consumo son dos prioridades a la hora de realizar recorridos largos en carretera.

Una conducción eficiente es la manera más rápida de conseguir ahorros a la hora de llenar el depósito –por supuesto, buscar estaciones de servicio con precios bajos también influye– y son factores que están siempre en las manos del conductor para reducirlos.

Por ello, ante la operación salida de este puente, es importante tener ciertos consejos en mente para exprimir las gotas de combustible del depósito. El más eficaz de ellos es realizar una conducción suave, evitando acelerones y frenazos bruscos.

Así, es esencial anticiparse a las condiciones de la vía y del tráfico y permitir que sea el motor el que más trabajo haga a la hora de ralentizar –si se usan los frenos, especialmente de forma brusca, es energía cinética que se pierde y que luego se tendrá que recuperar–. Aquí la clave es pensar en las inercias y aprovecharlas al máximo a la hora de enfrentarse a cuestas y permitir que sea el peso del vehículo el que lo mueva.

Llevar el motor lo menos revolucionario posible es otra forma de reducir los consumos, hay que procurar siempre llevar las marchas más altas que nos permitan movernos y evitar cambios que lo revolucionen innecesariamente hará que consuma menos.

Aunque los viajes en verano supongan que se carga mucho equipaje, el peso adicional no solo afecta al comportamiento del coche, sino que también hacen que los consumos aumenten considerablemente, algo que aumenta exponencialmente a medida que se sube de velocidad.

La aerodinámica juega un papel importante a la hora de determinar los consumos y aquí poco se puede hacer más allá del diseño del propio coche –por ello y su tamaño los SUV consumen considerablemente más que las berlinas–, salvo cerrar las ventanas, que actúan como freno ante el viento del la carretera.

Además, es importante mantener el vehículo en buen estado mecánico, porque cuanto más eficiente es un motor, menos consume este. Algunas acciones, como revisar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire o limpiar las bujías son mantenimientos sencillos que se notan mucho a la hora de las medias de consumo.

Finalmente, planificar la ruta para evitar las retenciones –las horas de salida del trabajo los días que empiezan los puentes–, así como para buscar las estaciones de servicio más asequibles en la ruta, como las low-cost de Plenergy. La diferencia de precio en el litro de gasolina puede ser de un 15% a un 20% más cara, y esto se puede traducir en ahorros de unos 15 euros por depósito.