El canciller alemán, Friedrich Merz Reuters

Alemania solicitará a la UE revisar la prohibición de la venta de coches térmicos en 2035

Juan Roig Valor

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:00

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que su Gobierno solicitará a la Comisión Europea una revisión de la normativa que prevé prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035.

Berlín quiere que la Unión Europea permita seguir comercializando híbridos enchufables, eléctricos con autonomía extendida y motores térmicos «altamente eficientes» más allá de esa fecha.

Merz explicó en una comparecencia en Berlín que enviará una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para defender la posición alemana. Según dijo, la coalición entre conservadores y socialdemócratas es consciente de «la situación precaria» que atraviesa la industria automotriz del país, afectada por la caída de la demanda en Europa, la competencia china y las tensiones comerciales con Estados Unidos. Problemas que ya han desencadenado decenas de miles de recortes de empleo.

El canciller sostuvo que una flexibilización de las normas permitiría mantener la competitividad de los fabricantes sin renunciar a los objetivos climáticos. «Nuestro objetivo común debe ser lograr regulaciones favorables a la innovación y tecnológicamente neutras, que concilien la protección del clima con la competencia industrial», afirmó.

La delicada coyuntura del sector coincide con los esfuerzos del Ejecutivo por reactivar la economía alemana en un contexto marcado por infraestructuras envejecidas, una población activa menguante y el impacto de la guerra en Ucrania.

El debate también tiene un fuerte componente político: la transición hacia el vehículo eléctrico ha sido aprovechada por el partido ultraderechista AfD para alimentar la inquietud social, en un momento en el que compite con los conservadores por el liderazgo en las encuestas.

Merz subrayó que la revisión de la regulación emisiones en la UE es «un paso clave» para garantizar el futuro de Europa como polo de fabricación automotriz. Según el canciller, la propuesta del Gobierno busca evitar sanciones por incumplir los límites de emisiones y salvaguardar un sector que forma parte central de la identidad industrial alemana.

