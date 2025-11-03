Bosch impulsa la movilidad eléctrica y la conducción autónoma con IA

Bosch redefine el vehículo con software adaptable para una experiencia de conducción más personalizada y segura

J. Bacorelle Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:58

Bosch ha destacado su posición como líder tecnológico global durante la celerbación del «Bosch Tech Day» en su sede central de Madrid, subrayando su posición como líder tecnológico global y presentando las últimas innovaciones en sus áreas clave.

Javier González Pareja, presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, subrayó que el liderazgo de la compañía se basa en cuatro pilares: «fuerza innovadora, conocimiento integral de diferentes sectores, una producción de alta tecnología y, lo que llamamos, una perspectiva 'glocal'».

El evento se centró en cómo Bosch utiliza su sólida base técnica para mejorar la calidad de vida de las personas, con un foco especial en el futuro de la movilidad. El Software Redefine el Vehículo y la Movilidad Las principales novedades presentadas por el área Bosch Mobility giran en torno al concepto de Software Defined Vehicle (SDV).

Ricardo Olalla, vicepresidente de ventas de Bosch Mobility para España y Portugal, explicó que el software se convierte en el «elemento clave en relación con el funcionamiento y rendimiento del vehículo, permitiendo una mayor personalización, flexibilidad y actualización de sus capacidades».

Este enfoque de la movilidad está a la vanguardia de la electrificación del transporte, el desarrollo de sistemas de asistencia al conductor y la conducción autónoma, utilizando avances en baterías de alto rendimiento, sistemas de propulsión eléctrica eficientes, soluciones de conectividad e inteligencia artificial para redefinir la seguridad y el confort en la carretera.

Estrategia Integral del Hidrógeno

Otro pilar fundamental de la presentación de Bosch fue su estrategia y despliegue tecnológico relacionado con el hidrógeno, abarcando toda la cadena de valor. En el ámbito industrial y energético, se destacó el stack PEM de 1,25 MW, que se produce en la fábrica de Bamberg, Alemania, como uno de los pilares de la infraestructura del hidrógeno.

Además, Bosch sorprendió con una aplicación directa para el sector residencial: el desarrollo de placas de cocción de última generación preparadas específicamente para funcionar con hidrógeno verde, ofreciendo una alternativa limpia y eficiente para los hogares del futuro.

Las innovaciones presentadas en el Bosch Tech Day reafirman el compromiso de la compañía con la transformación digital (Industria 4.0), la eficiencia energética en el hogar (Consumer Goods) y la creación de edificios más sostenibles (Energy and Building Technology).