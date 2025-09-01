BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Katrin Adt nombrada CEO de la marca DACIA F. P.

Katrin Adt es nombrada nueva CEO de Dacia con el objetivo de impulsar la electrificación

Patxi Fernández

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:19

Renault Group ha anunciado el nombramiento de Katrin Adt como nueva CEO de la marca Dacia. Adt, que se incorpora al grupo para asumir el cargo, sustituye a Denis Le Vot, quien deja la compañía.

Con este cambio, la marca especialista en movilidad asequible se prepara para enfrentar su próximo gran reto: la transición hacia la electrificación de su gama.

Katrin Adt cuenta con una sólida trayectoria de casi 26 años en la industria automovilística, desarrollada principalmente en Daimler y Mercedes-Benz. Con formación en derecho, ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad: CEO de Mercedes-Benz en Luxemburgo, VP de Desarrollo de Recursos Humanos en Daimler, CEO de la marca Smart y posteriormente CEO de Mercedes-Benz Own Retail Europe.

Más recientemente, dirigió la Auditoría Corporativa en Mercedes-Benz. Con una carrera enfocada principalmente en ventas y retail, Katrin ha liderado varias transformaciones fundamentales, incluida la transición de Smart hacia una marca 100 % eléctrica. Katrin también está firmemente comprometida con la promoción de la diversidad y el mentoring de mujeres en tecnología.

Esta experiencia en el ámbito de las ventas, el retail y la electrificación es considerada un activo clave para el futuro de Dacia.

Según François Provost, CEO de Renault Group «bajo el liderazgo de Denis, la marca Dacia se ha consolidado como una marca fuerte, con una gama de productos atractiva que ha logrado captar una base de clientes más amplia. En nombre de Renault Group, quiero expresar mi agradecimiento a Denis por todos sus logros a lo largo de los años. Quiero dar la bienvenida a Katrin Adt, cuya experiencia en la industria automovilística será un activo clave para Dacia».

«Estamos encantados de dar la bienvenida a Katrin al frente de Dacia. Su amplio conocimiento y experiencia en desarrollo de negocio nos permitirá mantener el impulso de la marca y, sobre todo, afrontar juntos el próximo gran reto: electrificar la gama de productos 'à la Dacia'. Ahora que la marca se ha consolidado en el podio del mercado europeo de ventas al por menor, nos corresponde convertirla en un nuevo referente en vehículos electrificados», afirmó Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer de Renault Group.

Por su parte, la nueva CEO se mostró entusiasmada por «contribuir a escribir el próximo capítulo de su extraordinaria historia de éxito» y afirmó que Dacia representa una «visión audaz, inteligente y accesible de la movilidad» que se encuentra en un momento clave tanto tecnológico como social.

«Más que una marca, Dacia representa una visión audaz, inteligente y accesible de la movilidad. Estamos plenamente movilizados, junto a todos los equipos de Dacia y del Grupo, así como nuestros proveedores, socios y distribuidores, para continuar este extraordinario viaje. Con energía, ambición y un propósito compartido, seguiremos desafiando las convenciones y ofreciendo un valor significativo a nuestros clientes», destacó Katrin Adt

Publicidad

Top 50
  1. 1 El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos
  2. 2 El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos
  3. 3 Los 50 pueblos de Burgos que reciben 55.000 euros para realizar actividades juveniles
  4. 4 El bosque entre Burgos y Soria que resiste a los incendios teme por su futuro: «Nuestros montes son una bomba»
  5. 5 Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos
  6. 6 Rescatan a un hombre de 67 años en un paraje de difícil acceso en Burgos
  7. 7 La comarca de Burgos que se ha manifestado contra un nuevo proyecto eólico: «Renovables sí, pero no así»
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 31 de agosto
  9. 9 El Burgos CF tira el primer tiempo y despierta en la segunda parte
  10. 10 La marcha de las cigüeñas permite retomar las obras de en las ruinas del monasterio de San Francisco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Katrin Adt es nombrada nueva CEO de Dacia con el objetivo de impulsar la electrificación

Katrin Adt es nombrada nueva CEO de Dacia con el objetivo de impulsar la electrificación