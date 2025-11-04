BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Flota de vehículos de renting Northgate

El sector del renting roza los 7.000 millones de inversión en 2025

Canal Motor

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:16

Comenta

Las matriculaciones en renting crecieron un 16,47% en octubre, hasta 30.992 automóviles, con una inversión de 739 millones de euros, un 22,51% más que en octubre de 2024, según los datos divulgados este jueves por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En el acumulado del año, se matricularon un 4,60% más de vehículos de reting respecto a los diez primeros meses del año 2024, hasta llegar a 288.481 unidades.

El peso del renting en el total de las matriculaciones en el acumulado a octubre de 2025 es del 25,50%, mientras que, en el mismo periodo de 2024, era del 27,78%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 42,04% del mercado.

Solo en octubre, el renting ha supuesto el 50,31% del conjunto del canal de empresa, mientras que en octubre de 2024 suponía el 49,11%. En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 48,39%, frente al 49,03% que registraba al cierre de octubre de 2024.

Fotografía del rentong AER

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, a octubre de 2025, ha alcanzado los 6.662 millones de euros, un 6,61% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizó una inversión de 6.249 millones de euros.

Ranking de marcas y modelos AER

«Un mes más el renting ha demostrado su fortaleza y su papel decisivo en la movilidad de nuestro país. 2025 está siendo un año de consolidación y, a falta de dos meses para cerrar el año, parece que se alcanzará el objetivo de las 350.000 unidades matriculadas y los casi 8.000 millones de inversión en compra de vehículos», ha apuntado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.

En octubre se ha registrado una inversión de 739 millones de euros, un 22,51% más que en octubre de 2024, cuando se invirtieron 603 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher
  2. 2 Un muerto y seis heridos, uno de ellos muy grave, en un accidente en el límite entre La Rioja y Burgos
  3. 3 Un herido al salirse con su coche de una carretera de Burgos
  4. 4 El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa
  5. 5 El emblemático comercio de la Plaza Mayor que cumple 30 años en Burgos
  6. 6 Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial
  7. 7 Herida una joven en el accidente entre dos coches en Burgos
  8. 8 Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos
  9. 9 El desmantelamiento de Garoña entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina
  10. 10 Burgos pierde 370.000 gallinas y otras aves en cinco años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El sector del renting roza los 7.000 millones de inversión en 2025

El sector del renting roza los 7.000 millones de inversión en 2025