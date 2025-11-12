Las turbulencias en Porsche golpean los beneficios de su matriz

Juan Roig Valor Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

La crisis que atraviesa el fabricante de automóviles de lujo Porsche ha impactado de forma directa en los resultados de su principal accionista, Porsche SE, cuyo beneficio ajustado después de impuestos cayó más de un tercio en los primeros nueve meses del año.

La sociedad de inversión, controlada por las familias Porsche y Piëch, informó que sus ganancias ajustadas entre enero y septiembre se situaron en 1.600 millones de euros, un 36% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Porsche SE posee el 31,9% de las acciones y el 53,3% de los derechos de voto del Grupo Volkswagen, además de un 12,5% en Porsche AG, cuya participación mayoritaria sigue en manos de Volkswagen.

Según la compañía, el descenso de los beneficios estuvo «significativamente influido» por los problemas tanto de Volkswagen como de Porsche AG. Esta última se enfrenta a costes de miles de millones de euros tras retrasar el lanzamiento de un nuevo modelo eléctrico por encima del Cayenne, en un intento por contener la caída de la demanda en China.

A pesar de las dificultades, el director financiero de Porsche SE, Johannes Lattwein, aseguró que la compañía ha mejorado su estructura de financiación, lo que le permite mantener una posición sólida «incluso en el desafiante entorno de la industria automotriz».

En septiembre, Porsche SE ya había emitido una advertencia sobre beneficios, reduciendo su previsión de margen de ganancia hasta el 2%, frente al rango anterior de entre el 5% y el 7%, debido al impacto de los ajustes estratégicos en Porsche AG.

Entonces, la marca ya anunció que daría marcha atrás sobre sus planes de vehículos eléctricos debido a una menor demanda, a una presión creciente en China, uno de sus mercados clave, y a los mayores aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump en EE. UU.

La matriz, el Grupo Volkswagen, afirmó que estimaba un impacto de 5.100 millones de euros en su cuenta de resultados anuales debido a la transición de producto prevista para el fabricante del icónico 911.