Lo mejor de dos tecnologías de motorización

Manu Cortés Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, lanza el nuevo ATTO 2 DM-i, un modelo que ofrece una eficiencia de combustible líder en su segmento gracias a la tecnología que combina un motor de gasolina con un sistema de batería híbrida enchufable. El ATTO 2 DM-i mide 4,33 m de largo, 1.83 m de ancho y 1,67 m de alto. La distancia entre ejes de 2,62 metros permite aumentar notablemente el espacio en el habitáculo. El ATTO 2 DM-i estará a la venta a principios de 2026, con unos precios que, con campañas de descuento, plan MOVES III y financiación con la marca, parten desde los 18.190 euros en el ATTO 2 DM-i Active y desde 20.190 euros en el ATTO 2 DM-i Boost. El nuevo modelo contará con 6 años de garantía del fabricante para el vehículo y 8 años de cobertura, para el sistema de propulsión y la batería.

El ATTO 2 DM-i dispone del innovador sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode de BYD, combinando las ventajas de la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico en cuanto a silencio de marcha y respuesta inmediata, con una autonomía total combinada de hasta 1.000 km. Para conseguir estas prestaciones, BYD se basa la utilización de dos motores eléctricos capaces de girar a altos regímenes, una Blade Battery y un motor de gasolina de 1,5 litros de cilindrada. El sistema permite funcionar de dos maneras distintas: EV, en la que las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico; y HEV, en la que se aplica el mismo principio la mayor parte del tiempo, con el motor de gasolina suministrando carga a la batería y al motor eléctrico a través de un inversor, manteniendo la respuesta de conducción de un vehículo eléctrico. En los momentos en los que se requiere potencia adicional, el modo HEV puede cambiar de serie a paralelo, combinando el potencial del motor de gasolina y el motor eléctrico.

El resultado es un sistema de propulsión que funciona la mayor parte del tiempo como un vehículo eléctrico, con una autonomía de hasta 90 kms en modo EV en el caso de la Blade Battery de mayor capacidad de las dos disponibles para el ATTO 2 DM-i, y con la respuesta instantánea de un vehículo eléctrico incluso en modo HEV. Además, el control inteligente del sistema combinado permite un consumo de gasolina de apenas 1,8 litros/100 km y una autonomía, con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, de hasta 1.000 kms. Hay dos configuraciones disponibles en el ATTO 2 DM-i. En la especificación Active la capacidad nominal de la Blade Battery es de 7,8 kWh y la potencia máxima del sistema es de 122 kW (166 caballos). Esta versión tiene una autonomía eléctrica de 40 kms y una autonomía combinada total de 930 kms. La versión ATTO 2 DM-i Boost aumenta la capacidad de la batería hasta 18,0 kWh y la potencia combinada del sistema hasta 156 kW (212 CV), lo que le permite ofrecer una autonomía eléctrica de hasta 90 kms y una autonomía total combinada que alcanza los 1.000 kms. También cuenta con un cargador de corriente alterna más potente, de 6,6 kW, que permite recargar la batería del 15% al 100% en tres horas. El ATTO 2 DM-i Boost puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,5 segundos, y ambas versiones pueden alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h. Dos acabados están disponibles para el nuevo SUV compacto de la marca china BYD. El modelo Active ofrece de serie pintura metalizada, llantas de aleación de 16 pulgadas, faros y pilotos traseros LED, retrovisores laterales ajustables eléctricamente, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, instrumentación digital de 8,8» (22,3 cm), sistema de información con pantalla táctil de 12,8» (32,5 cm), cuatro puertos de carga USB tipo C, sensores de aparcamiento traseros con cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo, función V2L y una llave inteligente que permite el acceso a través de un smartphone. Por su parte, el ATTO 2 DM-i Boost aumenta el tamaño de las llantas de aleación a 17» y añade sensores de aparcamiento delanteros, una cámara de 360 grados, asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico, volante calefactable, cristales traseros de privacidad, techo panorámico con cortinilla eléctrica y una base de carga inalámbrica para smartphones con una potencia de carga de 50 W. Ambas versiones cuentan con seis airbags y una completa dotación de ayudas a la conducción.

En el interior, entre los elementos más destacados del ATTO 2 DM-i respecto a su «hermano» eléctrico 100% se incluyen el posicionamiento de la palanca del selector de marchas en la columna de la dirección, un reposacabezas adicional para el tercer pasajero en los asientos traseros y un nuevo diseño de los asientos delanteros con reposacabezas ajustables. El sistema de información y entretenimiento cuenta con el último software de BYD, que incluye control por gestos dedos para la climatización e incorpora una gran mejora del control por voz gracias a un asistente «inteligente» activado por el comando de voz «Hi BYD», que ofrece una gran interacción gracias a lo último en IA generativa. Exteriormente, los cambios de diseño con respecto a la versión cien por cien eléctrica incluyen una parrilla delantera más grande, elementos decorativos específicos, la eliminación de los detalles de las rejillas laterales en el paragolpes delantero y el cambio de los emblemas en el portón trasero. El piso completamente plano garantiza que los asientos traseros resulten prácticos para un uso familiar, y el maletero tiene una capacidad de 425 litros, más que muchos vehículos del segmento C. Esta capacidad puede aumentarse hasta 1.335 litros cuando se abaten los asientos traseros.

Ficha técnica ATTO 2DM-i Active Motor Híbrido gasolina eléctrico

Batería 7,8 kWh

Potencia 166 caballos

Velocidad 180 kms/hora

0 a 100 9,1 segundos

Tracción Delantera

Etiqueta DGT CERO

Consumo 1,8 litros gasolina

Largo 4,33 m.

Ancho 1,83 m.

Alto 1,67 m.

Maletero 425 litros

Precio Desde 18.190 euros (con descuentos)

Temas

Gasolina

Motor