BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El i4 es uno de los modelos eléctricos más populares de la marca. BMW

BMW y Tesla, los eléctricos más propensos a sufrir fallos críticos por calor

Juan Roig Valor

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:00

Los coches eléctricos presentan muchas ventajas que no tienen los modelos térmicos. No emiten gases nocivos, son mucho más silenciosos, la aceleración es inmediata… pero los modelos tradicionales siguen ganándoles en un ámbito: la resistencia ante las temperaturas extremas.

Tanto si hace demasiado frío o demasiado calor, los cero emisiones se resienten y merma su rendimiento, normalmente con autonomías notablemente más bajas de lo que homologaban originalmente.

La exposición constante a altas temperaturas degrada rápidamente las celdas internas de las baterías, reduciendo la autonomía e incrementando el riesgo de fallos graves. Los sistemas de refrigeración trabajan por encima de su capacidad habitual, aumentando la posibilidad de averías por sobrecalentamiento.

Y los sistemas electrónicos, cuando se recalientan, son vulnerables al calor extremo y pueden generar errores y fallos en la operatividad de los vehículos.

Carly, una empresa especializada en el diagnóstico de errores, ha elaborado una clasificación de fallos críticos en los modelos eléctricos de las marcas. En primer lugar se encuentra BMW, con un 73%. A ella le siguen Tesla (67,4%) y Audi (61%).

Tras ellos, se encuentran Mini (53,8%), también del Grupo BMW y, ya por debajo del 50%, Skoda (45,9%), Volkswagen (44,9%) y Seat (38,7%). La marca que salió mejor parada en el ranking fue Peugeot, con un 2%.

Para evitar estos fallos críticos es necesario evitar, en la medida de lo posible, el calor. Por ello, es importante aparcar a la sombra, evitar cargas rápidas en días de calor extremo porque afectarán al rendimiento de la batería y, cuando se recargue, no llegar al 100% de la capacidad del acumulador.

Muchos de los coches eléctricos cuentan con una función de preacondicionamiento de la batería para que esta esté a una temperatura óptima antes de cargar. Esto hace que sea menos agresiva con su química y prolonga la vida útil.

Además, varios modelos pueden poner en marcha su climatización para el habitáculo. Hacerlo cuando se está recargando la batería ahorrará energía para aclimatarlo mientras se esté circulando y se evitará tensionar el sistema.

Según la directora del mercado español de Carly, Paola Nosthas, «el mantenimiento preventivo ya no es un lujo, sino una necesidad que puede evitar averías inesperadas y garantizar un verano sin sobresaltos en la carretera».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estafan a una mujer en Burgos tras hacerse pasar por un actor famoso
  2. 2 Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en Burgos
  3. 3 Ante el juez por abandonar a cinco perros entre sus excrementos y sin agua en Burgos
  4. 4 El mirador del Geoparque de las Loras en Burgos será accesible por 68.000 euros
  5. 5 Ayuntamiento y Burgos CF, sin acuerdo para la reforma de El Plantío
  6. 6 Burgos cierra el primer semestre con récord de disolución de empresas
  7. 7 Bomberos forestales reclaman en Burgos sus «derechos laborales» y categoría profesional
  8. 8 Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León
  9. 9 Invierten 240.000 euros en la ordenación de montes de cinco pueblos de Burgos
  10. 10 Subvencionan la apertura de comercios para «revitalizar» un pueblo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta BMW y Tesla, los eléctricos más propensos a sufrir fallos críticos por calor

BMW y Tesla, los eléctricos más propensos a sufrir fallos críticos por calor