Bosch estrena un camión de hidrógeno en su planta de Núremberg

Aunque algunos fabricantes de automoción hayan decidido salir del desarrollo del hidrógeno, alegando que se trataba de una tecnología con poca viabilidad comercial, otros siguen apostando por él como una fórmula de descarbonización para el transporte pesado y la logística por carretera.

Ahora, Bosch ha presentado un camión a base de pila de combustible –el sistema que usa la electrólisis de hidrógeno para generar la energía necesaria para recargar las baterías de un vehículo– para su fábrica en Núremberg. El Iveco, operado por la logística Schäflein, cuenta con una autonomía eléctrica de hasta 800 kilómetros y se puede recargar en cuestión de minutos, en comparación con las horas que necesitaría en el caso de ser un eléctrico convencional.

El fabricante de componentes alemán destinará el camión a transportar material dentro de la propia planta y esperan que circule unos 12.000 kilómetros al año por dentro de las premisas. Además del argumento medioambiental, el proyecto también servirá como base de pruebas para la última generación de la pila de combustible de la empresa, llamada FCPM.

Según la propia compañía, «esto servirá para desarrollar los próximos sistemas de propulsión, como los Compact 190 o 300». El director de la fábrica de Núremberg, Alexander Weichsel, señaló que «el hecho de que no hayamos tenido problemas al operar este camión demuestra que las pilas de combustible están listas para producirse a escala».

Para el directivo, «la clave de una economía del hidrógeno exitosa se basa en la abundancia de un combustible asequible y en el desarrollo de una infraestructura de recarga adecuada. Estamos trabajando con la Administración para fomentar la Estrategia 2.0 de este ámbito en Baviera».

Ese es uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado el desarrollo del hidrógeno. Es más asequible obtenerlo químicamente que a través de energías renovables, lo cual elimina gran parte del argumento medioambiental; y por otra parte, no existe una red de estaciones de recarga que hagan que su distribución y almacenamiento sea sencillo y accesible alrededor del territorio.

El sistema FCPM de Bosch representa la primera vez que se implementa esta tecnología en un uso real. El tanque del Iveco cuenta con una capacidad de 70 kilos a una presión de 700 atmósferas. El propulsor eléctrico entrega una potencia de 400 kW, unos 540 caballos, y es capaz de repostar «en el mismo tiempo que un equivalente de gasóleo».