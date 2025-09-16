Madrid se convierte en el epicentro de la electromovilidad con la Feria VEM 2024

Patxi Fernández Martes, 16 de septiembre 2025, 11:30

La décima edición de la Feria de Vehículos Eléctricos Madrid (VEM), que se celebra los días 19, 20 y 21 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid, contará con la posibilidad de probar una oferta variada de modelos nuevos de vehículos eléctricos de 4 y 2 ruedas. Varias firmas expositoras han preparado ofertas exclusivas para las operaciones que se cierren durante los días de la exposición.

Algunos operadores de puntos de carga (CPO) presentes también ofrecerán descuentos aplicados a recargas durante el evento.

La feria VEM arrancó en el año 2015, organizada por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), y desde entonces ha sumado 10 ediciones, con esta de 2025, ya que en 2020 se suspendió por el Covid-19.

Este evento contará con la presencia de vehículos como el Renault 5 E-Tech eléctrico, un icono renovado que marca el retorno de uno de los urbanos más queridos. También se exhibirán el SUV eléctrico Ariya y la furgoneta Townstar de Nissan, junto al Alpine A290, un compacto deportivo que simboliza la entrada de Alpine en el mundo de la electrificación.

El público que acuda a la feria podrá conocer y probar otros modelos, como el Cupra Tavascan Endurance, el Renault 4 E-Tech eléctrico y el Renault Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4.

La exposición se completa con la presencia de vehículos de marcas como Mercedes-Benz, Citroën, MG, BYD, Omoda & Jaecoo y Leapmotor, lo que refleja la variedad de opciones disponibles en el mercado. Según Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, la movilidad eléctrica ha pasado de ser una «imposición» a generar «entusiasmo» gracias a la llegada de modelos atractivos y precios más competitivos.

En cuanto a la oferta de dos ruedas, los asistentes podrán probar modelos de firmas como Efun y Velca, esta última con vehículos diseñados y ensamblados en España. La cita también marcará la llegada a Madrid de la motocicleta deportiva Ultraviolette F77 en sus versiones Mach 2 y SuperStreet, que se suma al ecosistema de movilidad expuesto en el evento, que abarca desde vehículos hasta soluciones de recarga y servicios de movilidad.

Esta décima edición de feria VEM se consolida como un ecosistema global de la electromovilidad. Se espera superar la afluencia de 30.000 visitantes del año pasado y consolidar la cita como un referente para el sector y para los ciudadanos que buscan sumarse a la transición hacia un futuro más limpio y eficiente.