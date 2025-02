¿Se puede circular por una ciudad como Madrid sin etiqueta medioambiental?

J. Bacorelle Lunes, 17 de febrero 2025, 07:42 Comenta Compartir

Las ciudades y municipios están implantando Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) donde solo pueden acceder los vehículos con una etiqueta ambiental específica. Estas zonas están diseñadas para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación, por lo que la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental en España está cada vez más restringida.

Los vehículos sin etiqueta ambiental generalmente tienen prohibido circular por las ZBE en los horarios establecidos, y circular por una zona restringida sin la etiqueta correspondiente puede acarrear sanciones económicas.

Es importante estar informado sobre las restricciones de circulación en tu ciudad y consultar la normativa local para conocer las excepciones y los requisitos específicos. Dirección General de Tráfico ofrece información actualizada sobre las etiquetas ambientales y las restricciones de circulación, pero además el ayuntamiento de tu ciudad podrá proporcionarte información detallada sobre las ZBE y las restricciones aplicables en tu zona.

En el caso de Madrid la Zona de Bajas Emisiones de Madrid, que comenzó el pasado 1 de enero de 2025 y que había previsto la prohibición total de circular por Madrid a los coches empadronados en la capital que no dispusieran de etiqueta ambiental. Pero los expertos de Alquiber nos aclaran todas las dudas, o por lo menos las más frecuentes sobre la implantación completa de las restricciones.

Bajo el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360 para la reducción de los óxidos de nitrógeno en la ciudad, el Ayuntamiento de Madrid puso en marcha en enero de 2022 la Zona de Bajas Emisiones, que, un año después, comenzó a activar las restricciones de acceso a la capital: el 1 de enero de 2023, los coches sin etiqueta ambiental no residentes dejaron de poder circular por el interior de la M-30 (y por esta misma vía); desde el 1 de enero de 2024, los coches sin etiqueta no residentes tampoco pueden circular por todo el término municipal de Madrid; y, según estaba previsto, desde el pasado 1 de enero de 2025, los coches sin etiqueta empadronados en la capital se sumarían a estas restricciones.

Sin embargo, aunque el Ayuntamiento de Madrid sí ha hecho efectiva esta prohibición, aún no ha activado las denuncias y sanciones que la deberían acompañar, ya que ha aprobado una moratoria de un año para su puesta en marcha, que permitirá a estos vehículos seguir circulando por todo el término municipal hasta el 31 de diciembre de 2025. De este modo, seguirá activo hasta final de año el periodo de aviso, por el que los infractores recibirán en su casa una carta de carácter informativo en lugar de ser sancionados por una infracción grave de tráfico con una multa de 200 euros (100 euros si es por pronto pago) como sucede en cualquier otra zona de bajas emisiones del territorio nacional.

Algunas excepciones

Además, junto al anuncio de esta moratoria, el Ayuntamiento de Madrid también ha detallado las excepciones autorizadas para los propietarios de coches sin etiqueta no residentes o que no abonen el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en Madrid, que no pueden circular por ninguna calle o carretera del término municipal desde el 1 de enero de 2023.

Podrán circular por Madrid los autónomos (o sociedades unipersonales) de 59 años (cumplidos en 2025) en adelante para los que, al menos, el 50 % de su flota sea vehículos A de más de 3,5 toneladas.

También estarán exentos los titulares de vehículos A o familiares que lo necesiten para su traslado a clínicas y hospitales para someterse a tratamientos médicos y se establecerá un procedimiento para solicitar el acceso por registro -no se realizará de oficio-.

Finalmente, se permitirá el acceso temporal a los vehículos A de aquellas personas que hayan comprado uno nuevo de bajas emisiones, pero que por cuestiones de fabricación no lo hayan recibido todavía.

Otros municipios y Barcelona

Aunque la normativa puede cambiar, actualmente las principales ciudades de la Comunidad de Madrid, como Madrid capital, Alcalá de Henares y Móstoles, han establecido sus propias ZBE.

En Alcalá de Henares abarca el centro histórico y las zonas más densamente pobladas. Las restricciones son similares a las de Madrid, con restricciones de acceso para vehículos sin etiqueta ambiental en determinadas horas.

Por su parte, la ZBE Móstoles cubre una amplia zona del municipio, incluyendo el centro histórico y las principales vías de comunicación. Se aplican restricciones a la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental en determinadas horas y días.

En Barcelona la ZBE abarca una amplia zona, incluyendo las rondas de la ciudad y algunas calles interiores. Es recomendable consultar el mapa oficial de la ZBE para conocer las zonas exactas afectadas. Restricciones de tráfico en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona

Barcelona ha implementado una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. Esto significa que hay restricciones de circulación para ciertos vehículos en determinadas zonas de la ciudad.

Generalmente, solo pueden circular los vehículos que dispongan de una etiqueta ambiental de la DGT: 0 emisiones, ECO, C o B. Están permitidos aquellos con etiqueta ambiental 0, ECO, C o B pueden circular sin restricciones dentro de la ZBE en los horarios establecidos.

Los vehículos sin etiqueta ambiental no pueden circular dentro de la ZBE durante el horario de restricción. Las restricciones suelen aplicarse de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas. Fuera de este horario, y los fines de semana y festivos, generalmente no hay restricciones. Sin embargo, es importante consultar la información oficial del Ayuntamiento de Barcelona, ya que las restricciones pueden variar o ampliarse en función de las condiciones de contaminación.