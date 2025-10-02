Los vehículos electrificados duplican sus ventas en septiembre

AEDIVE y GANVAM urgen a poner en marcha ayudas directas que eviten el estancamiento del mercado

Patxi Fernández Jueves, 2 de octubre 2025, 14:43 Comenta Compartir

El mercado de vehículos electrificados en España ha registrado un mes de septiembre excepcional, con un aumento del 96,8% en las matriculaciones de vehículos (eléctricos puros e híbridos enchufables) de todas las categorías, alcanzando un total de 22.781 unidades. Este crecimiento eleva las ventas acumuladas del sector a 178.981 unidades, casi duplicando las cifras del año anterior.

Estos datos, facilitados por la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM), confirman la aceleración de la transición hacia la movilidad sostenible.

Los turismos electrificados han sido el principal motor de esta evolución. En septiembre, sus matriculaciones subieron un 97,7%, hasta las 20.655 unidades, con un crecimiento acumulado que roza el 100%.

Dentro de esta categoría, los vehículos 100% eléctricos han registrado un aumento del 62,9% en el mes, con 10.394 turismos matriculados. Por su parte, los híbridos enchufables (PHEV) han mostrado un crecimiento aún más espectacular, con un incremento del 152,2% en sus matriculaciones mensuales y un total de 10.261 unidades.

Las matriculaciones de ciclomotores eléctricos invierten en septiembre su tendencia a la baja. De esta forma, subieron un 9,2% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 154 unidades. Hasta septiembre moderan su descenso, hasta situarse en las 1.591 unidades matriculadas, lo que supone un 14,6% menos. En su caso, las matriculaciones de motocicletas cero emisiones cayeron un 16,3% durante el mes pasado, con 370 unidades; si bien, en lo que va de año, acumulan un crecimiento del 20,4%, con un total de 4.763 unidades matriculadas.

Ampliar Proceso de carga de un coche eléctrico Eranovum El desglose de los datos evidencia el avance de cada tecnología: Eléctricos Puros (BEV): Las ventas subieron un 60,1% en septiembre, con 11.913 unidades. En el acumulado del año, el crecimiento es del 76,6%, alcanzando las 88.252 unidades. Híbridos Enchufables (PHEV): Experimentaron un incremento del 162,8% en el mes, con 10.868 unidades, y un crecimiento acumulado del 111%, superando las 90.000 unidades.

Las furgonetas eléctricas también han destacado, con un crecimiento del 159,9% en septiembre. Este dinamismo en el segmento de vehículos comerciales refuerza el uso de la movilidad eléctrica en el transporte de mercancías.

A pesar de la positiva evolución, AEDIVE y GANVAM advierten sobre el riesgo de estancamiento y urgen al Gobierno a revisar los planes de incentivo. Ambas entidades proponen que las ayudas sean directas en la factura para asegurar la continuidad del ritmo de crecimiento y afianzar la movilidad eléctrica en el país.