Ducati celebra los 10 años de Scrambler con una exposición temática

Ducati Scrambler cumple 10 años. Y para celebrarlo, Casa Seat ofrecerá durante 5 días una exposición temática en la que destaca el fuerte vínculo de Ducati Scrambler con valores como el diseño, la creatividad y el espíritu inconformista.

El pasado 14 de octubre, en el emblemático edificio barcelonés se inauguró una exhibición de distintos modelos, desde clásicos a piezas únicas, que ponen de manifiesto el fuerte vínculo del fabricante de Borgo Panigale con el arte, la cultura y la defensa de un estilo de vida.

Esta exposición será el centro neurálgico de un aniversario que incluye además una jornada dedicada a las escuelas de diseño y una ruta por la ciudad como afterwork del jueves por la tarde.

El pistoletazo de salida a esta celebración fue un evento al que asistieron prensa, referentes del ámbito del diseño y la creatividad y entusiastas de la marca, en una velada que unió la pasión por las motos, con diseño, arte, música y un showcooking de marcado sabor italiano a cargo de Pasta Garofalo. Presidieron el evento el responsable de Ducati Scrambler en Ducati Motor Holding, Rocco Canosa, el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Paco Pérez Botello, el Director General de Audi España, Alberto Teichman.y el Director de Ducati España y Portugal, Carlos T. López Panisello, que hicieron un recorrido por la exposición.

En ella se presenta una selección de modelos Scrambler muy representativa, en la que destacan una Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition, además de una Scrambler 1100 Tribute Pro, una Desert Sled Fasthouse, o incluso modelos clásicos y dos piezas intervenidas artísticamente por los ilustradores catalanes Adrià Marquès, conocido como El Marquès, y Genie Espinosa.

Ampliar Ducati celebra los 10 años de Scrambler ducati press

«Scrambler es el modelo más ligado al diseño y la creatividad de Ducati. Es libertad. Es Actitud», explicaba anoche Canosa, que destacó «unos valores que encajan especialmente en una ciudad como Barcelona, que desde siempre ha abrazado el estilo y el vanguardismo como marca de identidad, y en la que la pasión por las motos se palpa en las calles. Celebrar diez años de Ducati Scrambler en una ciudad que une cultura y motos de una forma tan orgánica es el escenario ideal para poner en valor el estilo de vida único que representan nuestras motos, con un diseño distintivo y una tecnología de referencia».

Hasta el 18 de octubre, Casa Seat se transforma en un punto de encuentro entre el diseño, la cultura y el motor, reflejando el carácter urbano de Scrambler. «Esta marca nació con la voluntad de romper esquemas y conectar con una nueva generación de motoristas« subrayó López Panisello, «y una década después seguimos fieles a nuestro espíritu. Las motos que tenemos aquí presentes reflejan este camino recorrido, en el que la mezcla única entre autenticidad y estilo se combinan en unas motos divertidas, polivalentes y altamente tecnológicas. Unas motos que representan también libertad, emoción y creatividad, unos valores que cobran todo el sentido con el trabajo de estos fantásticos artistas sobre nuestras motos».

Para celebrar los 10 años del icónico modelo Scrambler de Ducati, Pasta Garofalo y el chef Gianni Pinto del restaurante Noi (1 Sol Repsol y mención en la Guía Michelin) ofrecieron un showcooking exclusivo inspirado en el universo Ducati y en su icónica moto. Para la ocasión, el chef elaboró dos recetas originales que reinterpretan los valores de la marca italiana –libertad, estilo y diversión– a través del lenguaje de su cocina. Se sirvieron Fusilloni Garofalo «Rosso» Ducati, receta basada en pomodoro asado, crema fluida de Parmigiano Reggiano y crumble de pan al peperoncino y Rigatoni Garofalo «Giallo» Scrambler, una crema ligera de Parmigiano Reggiano con azafrán, mantequilla de trufa y tapenade suave pensada para la ocasión.