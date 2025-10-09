BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ducati Scrambler Nightshift ducati press

La Ducati Scrambler Nightshift estrena un verde esmeralda de inspiración setentera

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Desde el Centro Stile Ducati han confeccionado un nuevo look para su Ducati Scrambler Nightshift, buscando aportarle una mayor sofisticación y estilo evocador. Para 2026, la neo-retro de Borgo Panigale estrena un nuevo acabado en color verde esmeralda, una nueva combinación de colores que se inspira, según la propia marca, «en los iconos de dos y cuatro ruedas del automovilismo de los años '70».

La elegante Café Racer italiana siempre ha destacado por sus detalles refinados como el asiento cosido, la alternancia de partes brillantes y mates, las placas laterales, el mínimo guardabarros delantero, la ausencia de guardabarros trasero o los compactos intermitentes LED. Un estilo completado por el contraste con las llantas de radios completamente negras, su manillar plano de sección variable y sus retrovisores de puño.

Equipa el motor Desmodue de nueva generación de 803 cc, L-Twin, distribución desmodrómica, 2 válvulas por cilindro y refrigerado por aire, que ofrece una potencia de 73 CV y que ahora está equipado con un nuevo embrague más compacto de ocho discos, de funcionamiento más suave. Además, la nueva Ducati Scrambler también ha sido renovada en sus contenidos técnicos y aligerada en un total de 4 kg.

Ducati Scrambler Nightshift ducati press

Otra novedad es la introducción de la gestión del acelerador Ride by Wire, que abre la puerta a los modos de conducción (carretera y deportivo y el control de tracción. El equipamiento de serie se completa con el ABS en curva, ajustable en 4 niveles de intervención, ya calibrados y desactivables.

Equipa pantalla TFT a color de 4,3″, integrada en un panel que conserva un inconfundible estilo clásico moderno. Esta Scrambler puede equiparse con el cambio rápido de marcha, disponible como accesorio. También está preparada para el sistema multimedia Ducati que conecta tu teléfono a la moto para gestionar diferentes aplicaciones mediante los controles del manillar.

La nueva gama de colores, que sustituye a la actual, estará disponible a partir de octubre de 2025, con un precio desde 12.790 €.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre por violencia de género en el centro de Burgos
  2. 2 Herida una niña de siete años tras ser atropellada en la zona sur de Burgos
  3. 3 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  4. 4 Le pillan conduciendo ebrio y acaba detenido por salir corriendo para huir de la policía en Burgos
  5. 5 La plantilla de Benteler Burgos amenaza con la huelga si no se desbloquea la negociación del convenio
  6. 6 Dos accidentes simultáneos en Burgos dejan a un conductor atrapado y a un motorista herido
  7. 7 El edificio con 125 años de historia que recuperará un pueblo de Burgos para ofrecerlo a nuevos inquilinos
  8. 8 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  9. 9 Fin a una búsqueda de más de 24 horas: localizada la vaquilla que se escapó en las fiestas de un pueblo de Burgos
  10. 10 Herida una joven en un atropello en Miranda de Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Ducati Scrambler Nightshift estrena un verde esmeralda de inspiración setentera

La Ducati Scrambler Nightshift estrena un verde esmeralda de inspiración setentera