BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Honda presenta en el EICMA 2025 sus nuevos emblemas honda press

Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión

V. D.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

Honda está acelerando el camino hacia la electrificación de las motocicletas tras arrancar en 2024 su expansión global en este ámbito. Como parte de esta iniciativa, la firma japonesa introducirá el nuevo emblema «Honda» para su gama de motocicletas eléctricas —actualmente utilizado en los modelos de automóviles eléctricos de la compañía—.

Este nuevo logotipo se aplicará no solo en los próximos modelos eléctricos globales, comenzando con la Honda WN7, sino también en los concesionarios autorizados de motocicletas eléctricas de Honda y en las actividades de competición.

«Como símbolo del compromiso de Honda con la electrificación, esta marca representa la búsqueda de un nuevo valor propio de los vehículos eléctricos, diferenciándose claramente de los modelos convencionales con motor de combustión interna», destacan los responsables de Honda.

Para los modelos ICE (productos con motor de combustión interna) de la categoría FUN, Honda introducirá un nuevo diseño del emblema «Honda Flagship WING». El diseño anterior presentaba el ala en color plateado sobre un fondo rojo.

El nuevo logo adopta un motivo de ala simplificado, representado en una paleta monocromática, lo que permite una mayor armonía con una amplia variedad de modelos y colores, al tiempo que transmite una imagen de evolución y cercanía.

El nuevo logo se implementará progresivamente a partir de 2026 en los modelos insignia de Honda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos
  2. 2 Tres detenidos por robo con fuerza, valorado en 15.000 euros, en una empresa de Burgos
  3. 3 El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta
  4. 4 El vino de Burgos de sobresaliente que se alza entre los diez mejores de España
  5. 5 14 años de cárcel y cuatro millones de multa por traficar con cocaína desde Burgos para una red internacional
  6. 6 La jira del Curpillos se queda en La Quinta en 2026
  7. 7 Un guardia civil de Burgos salva la vida de una persona en León tras un atragantamiento
  8. 8 El empresariado de Burgos reclama la ubicación original de las puertas de la Catedral
  9. 9 Herido tras una colisión entre dos camiones en Burgos
  10. 10 16,6 kilómetros de la A-12 en Burgos avanzan con 2,8 millones para un contrato de actualización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión

Honda presenta sus nuevos emblemas para motocicletas eléctricas y sus modelos insignia de combustión