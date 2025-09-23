Kymco actualiza su megascooter Xciting VS 400 con nuevas terminaciones y mayor eficiencia

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 23 de septiembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

El Kymco Xciting es una de las familias de maxiscooter más reconocidas en el mercado español, en el que lleva cosechando buenos resultados desde su llegada en 2009 (el modelo se lanzó en 2005). El modelo taiwanés siempre ha destacado por conjugar un estilo deportivo con cualidades aptas para el día a día en la ciudad.

De cara a 2026, Kymco ha procedido con una nueva actualización, en lo que supone la quinta generación de la saga. Llega así el nuevo Xciting VS 400, cuya principal novedad radica en presentar una imagen renovada.

Su nuevo acabado se distingue por sus decoraciones en color titanio, a juego con el nuevo color de las llantas y nuevos pespuntes en rojo en su asiento. La carrocería se ofrecen en dos terminaciones, azul satinado y negro.

Mantiene su motor monocilíndrico de 400 cc, pero adaptado a la normativa Euro5+. La versión actual es la más eficiente de todas: ofrece 33 CV a 7.250 rpm con emisiones muy por debajo de los límites legales y un consumo reducido de solo 4,1 litros cada 100 kilómetros.

Ampliar Kymco Xciting VS 400 kymco press

Su parte ciclo cuenta con un potente sistema de frenada compuesto por discos flotantes de 280 mm, pinzas radiales y ABS avanzado de Bosch. Incorpora también Sistema de Control de Tracción (TCS), que reduce el deslizamiento y garantiza seguridad en distintas situaciones. La suspensión dispone una reforzada estructura de doble horquilla delantera.

El confort ha sido optimizado, con una postura de conducción más relajada. La instrumentación cuenta con una pantalla panorámica LCD de gran superficie, con información completa. La iluminación es full LED, con unos faros frontales más ligeros, potentes y de gran cobertura.