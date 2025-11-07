BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 kawasaki press

La nueva Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 llega con más tecnología y aerodinámica

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:00

Comenta

Kawasaki ha desvelado en el Salón de Milán la nueva generación de su famosa superbike, la Ninja ZX-10R que, bebiendo de la experiencia de la firma japonesa en competición y sus siete títulos mundiales de Superbikes, regresa más afilada, más tecnológica y más aerodinámica que nunca.

Esta versión 2026 cuenta con un nuevo paquete aerodinámico, con grandes alerones integrados, que aumenta la carga aerodinámica a altas velocidades para una mayor estabilidad y sensación de control en curva. Se ha optimizado al máximo la eficiencia aerodinámica ajustando el ángulo de ataque y aumentando la superficie de los winglets, logrando un incremento de un 25% en la carga aerodinámica.

Su estética se renueva, para ofrecer una imagen Ninja más agresiva, empezando por su frontal con nuevos faros híbridos compactos, y una toma de aire Ram Air optimizada, además de unos inmensos alerones.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2026

Su nuevo motor Euro5+ mantiene el alto rendimiento que la caracteriza, ahora con emisiones mejoradas gracias a innovaciones como un segundo sensor de O₂. Es un 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas de 998 cc, que ofrece 203 a 13.200 rpm y un par motor de 114 Nm a 11.400 rpm.

La geometría del chasis se ha adaptado a los nuevos alerones, maximizando la tracción trasera y la fuerza en curva. Cuenta con suspensión BFF y amortiguador BFRC lite, inspirados en WorldSBK. Las pinzas monobloque Brembo M50 y los discos de 330 mm con bomba radial, garantizan un frenado de primer nivel.

El paquete de ayudas electrónicas a la conducción sigue siendo muy completo, e incluye KCMF (asistencia en curva), S-KTRC (control de tracción deportivo), KLCM (Launch Control), KIBS (frenada integrada), Kawasaki Engine Brake Control (control de freno motor), modos de potencia, modos de conducción, KQS (Quick Shifter) y control crucero electrónico.

Kawasaki Ninja ZX-10R 2026

La nueva pantalla TFT a todo color de 5» es más grande y totalmente digital. Además, gracias a Rideology The App, se puede conectar al smartphone y acceder a información completa y ajustes personalizables. La navegación paso a paso y los comandos de voz es una de las novedades para 2026.

La versión 2026 de la Kawasaki Ninja ZX-10R se comercializa en dos decoraciones: Lime Green / Blue 24 (que combina el tradicional verde lima con detalles en azul), y Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Spark Black / Lime Green (que mezcla negro, gris y verde).

La oferta de Kawasaki contempla también una versión más enfocada a la competición, la Ninja ZX-10RR para 2026, que sigue contando con bielas y pistones Pankl, además de latiguillos de freno delanteros trenzados. El amortiguador de dirección Öhlins ajustable con diseño de doble tubo viene de serie tanto en la ZX-10RR como en la ZX-10R. Este modelo se comercializa en un único color, el Lime Green.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos
  2. 2 Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta
  3. 3 La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local
  4. 4 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos
  5. 5 El Supremo lo ratifica: las monjas cismáticas de Belorado no pueden inscribir sus congregaciones como asociaciones civiles
  6. 6 Herida una mujer al ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  7. 7 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis
  8. 8 Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas
  9. 9 Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda
  10. 10 Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La nueva Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 llega con más tecnología y aerodinámica

La nueva Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 llega con más tecnología y aerodinámica