BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nueva Morbidelli F352 MORBIDELLI PRESS

Nueva Morbidelli F352: Una streetfighter bicilíndrica con mucha actitud

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:00

Morbidelli amplía su catálogo de motocicletas accesibles y disponibles para conductores con el carnet A2 con el lanzamiento de la nueva F352, una moto de estética agresiva cargada de argumentos enfocados a usuarios que busquen deportividad y versatilidad tanto para el día a día en la ciudad como para escapadas de fin de semana.

Equipada con un bicilíndrico en línea DOHC de 349 cc, refrigerado por líquido, la F352 entrega 40,9 CV a 11.000 rpm y 31,5 Nm a 8.500 rpm.

Con un peso en vacío de 175 kg y un chasis de acero, la parte ciclo también cuenta con una suspensión compuesta por una horquilla invertida de 41 mm con 120 mm de recorrido y un monoshock Pro-Link ajustable en 5 etapas. El sistema de frenos incluye un disco delantero flotante de 300 mm con pinza de 4 pistones y un disco trasero de 240 mm, ambos con ABS Bosch de doble canal y modo Expert, que permite desconectar el ABS trasero. Los neumáticos MAXXIS son de perfil ancho (110/70-17 delante y 150/60-17 detrás).

La F352 incorpora una pantalla TFT de 5 pulgadas con navegación integrada y Morbidelli Connect, que ofrece conectividad total vía app, botón SOS de emergencia y sistema antirrobo remoto. Además, dispone de tres modos de conducción (Standard, Sport y Expert) y control de tracción (TCS) que se adapta a cada situación.

Su altura de asiento es de 790 mm y ofrece una posición deportiva pero cómoda. La iluminación es con tecnología LED.

Está disponible en acabados en colores Track Blue, Nero Vulcano y Bianco Heritage a un precio de 3.990 € con 5 años de garantía y seguro gratis, para conductores mayores de 25 años, hasta el 30-09-2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cazado mientras conducía en zigzag en una carretera de Burgos
  2. 2 La nueva canción que La M.O.D.A. estrena en exclusiva en Burgos
  3. 3 Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos
  4. 4 Avanzan un paso más para instalar un parque eólico de ocho molinos de 179 metros en Burgos
  5. 5 De paseo por Burgos a través de un videojuego: de las Huelgas al Cid en Minecraft
  6. 6 El arzobispo de Burgos propone que la nueva plaza de Capiscol lleve el nombre del Papa León XIV
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 24 de septiembre
  8. 8 Nacho San Millán se incorpora a la Junta Directiva de CEOE
  9. 9 Los cortes de tráfico que se esperan en Burgos por las obras de acceso al aeropuerto
  10. 10 La calle de Burgos dedicada a quienes salvan la vida de muchas personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Nueva Morbidelli F352: Una streetfighter bicilíndrica con mucha actitud

Nueva Morbidelli F352: Una streetfighter bicilíndrica con mucha actitud