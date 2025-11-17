Nueva Yamaha R7: La Sportbike bicilíndrica se pone al día repleta de electrónica

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:00 Comenta Compartir

La R7 fue lanzada por Yamaha en 2021 y, cinco años después, recibe su primera actualización. Se trata del modelo elegida para el Campeonato Mundial Femenino de la FIM introducido en 2024 y que, a partir de 2026, este tipo de deportivas de media cilindrada serán las que compitan en la categoría Sportbike que se estrenará en 2026 en WSBK.

La segunda generación de la R7 llega con una importante puesta al día a nivel tecnológico y de parte ciclo. Además, el diseño se ha estilizado y la aerodinámica ha sido mejorada.

Ahora la R7 incorpora el acelerador de Yamaha (Y-CCT), que detecta la información del puño procedente del piloto, y la ECU calcula instantáneamente el grado ideal de apertura del acelerador para adaptarlo. El sistema genera una curva de par más suave en toda la gama de revoluciones y ofrece una sensación más lineal, además de permitir la introducción de modos de pilotaje y ayudas electrónicas.

El nuevo paquete de ayudas electrónicas totalmente personalizables funciona en coordinación con la IMU de 6 ejes inspirada en la R1, que envia datos en tiempo real a la ECU que controla el nuevo conjunto de ayudas electrónicas al piloto. Esto incluye tres modos de entrega de potencia, que alteran la respuesta del acelerador y las características del motor, de más deportivo a más suave. El motor sigue siendo el de dos cilindros en línea de 689 cc CP2, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas con 73,4 CV de potencia máxima a 8.750 rpm y un par motor de 68 NM a 6.500 rpm.

Ampliar Nueva Yamaha R7

La nueva R7 cuenta con sistema de control de tracción (TCS) de tres etapas sensible a la inclinación, así como control de deslizamiento (SCS) de la rueda trasera de tres niveles de asistencia o control anti-wheelies. Dispone además de control de frenado (BC) que altera la presión de frenado en consecuencia para compensar, mientras que un sistema de gestión del freno motor (EBM) puede cambiar entre dos niveles para aumentar o disminuir el nivel de freno motor.

Para un mayor apoyo cuando la rueda trasera se bloquea debido a un exceso de freno motor, el sistema Back Slip Regular (BSR) controla el par motor para modificar el comportamiento de la moto. Y también se dispone de un sistema de Control de Salida (LC) al acelerar arrancando desde cero, y la opción de desconectar el ABS trasero. La R7 también está equipada con un sistema de control de crucero que se puede activar cuando se circula a velocidades iguales o superiores a 40 km/h a partir de la tercera marcha.

Tras la R1 y la R9, la R7 incorporará el sistema Yamaha Ride Control (YRC), que permite a los pilotos seleccionar las características de potencia del motor y el grado de ayudas electrónicas en función de sus preferencias personales o de las condiciones de conducción.

Incluye además un cambio rápido Quickshifter de tercera generación y cambio mejorado, que permite subir y bajar de marcha sin embrague mediante diferentes configuraciones.

Ampliar Nueva Yamaha R7

Para conseguir una mayor rigidez que aumente la estabilidad, se han cambiado y optimizado casi todos los elementos del chasis de la R7, incluida la disposición de los tubos, su diámetro, grosor y refuerzo, manteniendo el mismo peso que el chasis anterior. El basculante también se ha rediseñado y las pletinas de dirección son de nueva factura.

La horquilla delantera invertida de 41 mm de la R7, totalmente ajustable en precarga, extensión y compresión, incorpora ahora barras de aluminio (en lugar de acero), lo que reduce el peso total en 350 g.

Por primera vez, la R7 adoptará las llantas SpinForged de Yamaha, que no sólo reducen significativamente el peso sino también la inercia en las ruedas. Vienen equipadas con neumáticos Battlax Hypersport S23 de Bridgestone.

La posición de conducción de la R7 se ha modificado para mejorar la accesibilidad general y la comodidad de conducción, con un manillar reposicionado y un depósito de combustible rediseñado que permite una mayor libertad de movimientos hacia delante y hacia atrás en la moto.

Ampliar Nueva Yamaha R7

La altura de asiento es 5 mm más baja (de 835 mm a 830 mm). La R7 incorpora ahora las estriberas de la R1, lo que facilita apoyar mejor el peso.

La instrumentación es TFT de 5«, con conectividad, mandos intuitivos y cuatro temas de visualización seleccionables. La pantalla de la R7 se puede conectar a un smartphone mediante la aplicación MyRide de Yamaha con la unidad de control de comunicaciones (CCU) de la propia moto. Esta conectividad total ofrece la posibilidad de mostrar diversa información e imágenes en la pantalla, incluidas llamadas telefónicas, mensajes de texto y actualizaciones meteorológicas, al tiempo que se dispone de un completo sistema de navegación a través de la aplicación Garmin StreetCross.

Por último, el diseño y aerodinámica es el de nueva generación de la gama R de Yamaha. Se ha reducido el área frontal haciendo que la anchura del carenado sea más fina y suave para alcanzar niveles aún más altos de rendimiento aerodinámico. Luce una nueva lente del faro que ofrece una mayor eficiencia aerodinámica. Los cambios introducidos en la forma del spoiler instalado debajo del faro delantero mejoran la eficiencia del flujo de aire. Los intermitentes están ahora integrados en los espejos retrovisores.

Para celebrar los 70 años de Yamaha Motor Company, la nueva R7 lucirá los icónicos colores blanco y rojo del 70.º Aniversario, que evoca recuerdos de los modelos superdeportivos de la firma japonesa de los años 90. La R7 también estará disponible en los colores Icon Performance y Midnight Black, y se espera que esté en los concesionarios Yamaha en abril de 2026.