Nuevas Ducati Diavel RS y Multistrada RS, dos versiones «vigorizadas» con tecnología deportiva

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:00 Comenta Compartir

En Borgo Panigale han diseñado dos ediciones muy especiales de su Muscle Road y su Sport Touring. Tanto la Diavel RS como la Multistrada V4 RS suben el listón de sus versiones estándares con un equipamiento y componentes que elevan sus capacidades deportivas, enfocándose a motoristas amantes de la tecnología y rendimiento de competición.

Ducati Diavel V4 RS

La Diavel V4 RS, que estará disponible en los concesionarios europeos a partir de diciembre de 2025, exhibe el logotipo RS, diseñado por el Centro Stile, que se refleja en el diseño, los gráficos de la instrumentación y la llave grabada con láser. Luce componentes de fibra de carbono, como los guardabarros delantero y trasero, el carenado delantero, las tapas del depósito, el carenado trasero monoplaza y los conductos de entrada de aire. Las tomas de aire alternan la fibra de carbono vista en la sección inferior con la superior, pintada de rojo.

Ampliar Ducati Diavel V4 RS ducati press

El asiento es específico y está realzado con costuras rojas en los laterales. El carenado trasero monoplaza, también en fibra de carbono y con el logotipo «RS» a ambos lados, sustituye al asiento del pasajero de la Diavel (se puede sustituir por el asiento de serie y retirar los estribos y asas retráctiles).

El basculante monobrazo es de aluminio y las llantas forjadas son de cinco palos en «Y». Las tapas de los extremos del silenciador son de titanio y las cubiertas de aluminio. Las pinzas de freno delanteras Brembo Stylema pintadas en rojo completan el look.

La Diavel V4 RS se fabrica en una edición limitada. El número aparece en una placa de aluminio, adornada con el logotipo RS, aplicada a la culata de la bancada trasera del motor Desmosedici Stradale.

Está equipada con el motor Desmosedici Stradale de 1.103 cc. En esta configuración, conforme a la norma Euro 5+ y equipado con un filtro de aire Sprintfilter P08 de alta permeabilidad, desarrolla una potencia máxima de 182 CV (14 CV más que la Diavel V4 Granturismo V4), con un régimen de 13.500 rpm.

El paquete electrónico incluye tres modos calibrados específicamente para esta versión (High, Medium, Low), así como el control de tracción, el control anti-wheelie y el cambio asistido.

También incorpora una nueva estrategia Ducati Power Launch, con tres niveles, que permite a los pilotos aprovechar al máximo sus prestaciones en la salida.

La Diavel V4 RS equipa suspensión Öhlins: la horquilla es una NIX30 con barras de 48 mm, mientras que el amortiguador es un STX46; ambos son totalmente ajustables en hidráulico y precarga.

El sistema de frenos deriva directamente del de la Panigale V4. En la parte delantera, el sistema incluye discos de 330 mm de diámetro y pinzas monobloque Brembo Stylema. En la parte trasera, el sistema cuenta con un único disco de 265 mm sujeto por una pinza flotante Brembo.

Ducati Multistrada V4 RS

La nueva V4 RS es la Multistrada más deportiva jamás construida. Gracias al motor Desmosedici Stradale con distribución desmodrómica, embrague en seco y silenciador Akrapovič, suspensiones Öhlins Smart EC 2.0 y llantas forjadas, la V4 RS ofrece unas prestaciones y unas sensaciones mejoradas. Destaca también por su basculante monobrazo de aluminio y llantas forjadas de nuevo diseño.

Ampliar Ducati Multistrada V4 RS ducati press

El logotipo RS aparece en el diseño, en la llave y en los gráficos de la instrumentación. El carenado trasero diseñado exclusivamente para esta moto contribuye a su aspecto más deportivo.

Exhibe componentes de fibra de carbono, como el guardabarros delantero, los protectores de manos, los protectores térmicos y el «pico» delantero. El subchasis es de titanio y ahorra 2,5 kg en comparación con el subchasis de serie. Ahora puede alojar tres maletas.

El número de la edición limitada se muestra en una placa de aluminio anodizado negro, adornada con la bandera italiana, aplicada a la tija triple.

La Multistrada V4 RS es el único modelo de la familia que incorpora el motor Desmosedici Stradale de 1.103 cc. Ducati ha modificado el V4 para conseguir una curva de entrega de potencia suave a bajas revoluciones. Adopta el filtro de aire Sprintfilter P08y el sistema de escape con silenciador Akrapovič desarrollado específicamente.

Desarrolla una potencia máxima de 180 CV a 13.500 rpm. La relación de transmisión final es más corta que la de la Pikes Peak. También incorpora el embrague en seco STM-EVO SBK.

Incorpora el paquete electrónico de la nueva Multistrada V4 S, actualizado con el Ducati Vehicle Observer (DVO), el nuevo sistema de gestión del Modo de Suspensión separado de los Modos de Conducción, y la estrategia de frenada Front-to-Rear.

El paquete también incluye, entre otras características, la tecnología de radar de serie tanto en la parte delantera como en la trasera, que permite el Control de Crucero Adaptativo (ACC), la Detección de Ángulo Muerto (BSD) y la Alerta de Colisión Frontal (FCC).

Ofrece cuatro modos de conducción, control de tracción, control anti-wheelie, Engine Brake Control (que permite al piloto personalizar la frenada) ajustable en tres niveles y el nuevo Ducati Quick Shift (DQS) 2.0.

La instrumentación TFT de 6,5« de la Multistrada V4 RS, con gráficos específicos, permite ver el mapa del navegador a través de Ducati Connect, que permite reflejar el dispositivo móvil.

Se ha elegido un bastidor monocasco de aluminio diferente al de la Multistrada V4 S y Rally para conseguir un ángulo de la pipa de dirección diferente (25,75° frente a 24,5°), definiendo las dimensiones de la trail y la distancia entre ejes para realzar el carácter más deportivo de la moto.

Las llantas son de aluminio forjado, los neumáticos de serie son unos Diablo Rosso IV Corsa, de medidas 120/70 delante y 190/55 detrás, y en las suspensiones equipa Öhlins Smart EC 2.0.

Por último, el Sistema Electrónico de Frenada Combinada de la nueva Multistrada V4 RS ofrece una nueva estrategia de frenada delantera-trasera, capaz de gestionar el freno trasero incluso cuando sólo se utiliza el mando delantero.

Delante, el sistema incluye discos de 330 mm de diámetro y pinzas monobloque Brembo Stylema, similares a las de la Multistrada V4 S, con la adición de pastillas de la Panigale V4. En la parte trasera, cuenta con un único disco de mayor diámetro, 280 mm, sujeto por una pinza flotante Brembo. El sistema está gestionado por el sistema de ABS en curva Bosch-Brembo 10.3ME.

La nueva V4 RS ofrece una ergonomía más deportiva que la Multistrada V4, con estribos más altos y retrasados para maximizar el ángulo de inclinación. El manillar es más bajo, más estrecho y tiene una curvatura menos pronunciada. Los nuevos puños, más blandos, tienen un diseño más deportivo.

La Multistrada V4 RS estará disponible en un único nivel de acabado, con radares delantero y trasero de serie, con el exclusivo diseño RS, en los concesionarios europeos a partir de noviembre de 2025.