Nuevo Letbe Velocity 125 ABS: un estiloso escúter de rueda alta, accesible y bien equipado

V. D.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:00

Wellta Motors, distribuidor exclusivo de LETBE, presenta el nuevo Letbe Velocity 125 ABS, un un escúter pensado para combinar agilidad urbana y confort en trayectos interurbanos. Monta un monocilíndrico de 125cc, 4 válvulas y refrigeración líquida (una configuración poco habitual en su segmento) con 13 CV de potencia, capaz de alcanzar hasta 115 km/h.

Incorpora una ECU firmada por Bosch y sistemas orientados a la eficiencia y al confort diario como arranque eléctrico silencioso, sistema de inyección electrónica Bosch, control de tracción (TCS) desconectable, sensor de caída con apagado automático del motor, y Start&Stop para reducir consumos.

Además, incorpora un completo equipamiento compuesto por iluminación full LED, sistema keyless con alarma antirrobo integrada, un hueco bajo el asiento para guardar un casco integral, ganchos portaobjetos y puerto USB. El baúl trasero de 39 litros, con interior forrado, está incluido en el precio (2.790 €) y la marca ofrece 5 años de garantía y un año de seguro gratuito.

El Letbe Velocity 125 ABS es un vehículo accesible, gracias a sus contenidas medidas y un peso en orden de marcha de tan sólo 137 kg. Ofrece un depósito de combustible de 9 litros y su consumo medio es de 2,3 l/100 km. Equipa neumáticos de 16 pulgadas en la parte delantera, y de 14 pulgadas en la trasera. Cuenta con una altura de asiento de 800 mm, frenos de disco delantero y trasero, y ABS Bosch de doble canal. La carrocería está disponible en tres colores: negro zafiro, blanco zenith y gris antracita.

