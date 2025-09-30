BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia
QJ Motor Fort 125N qj motor press

Nuevo QJ Motor Fort 125N: Un scooter GT muy ágil y tecnológico

IVÁN BOLAÑO DOFORNO

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:00

El Fort 125N es la última entrega del fabricante asiático de QJ Motor enfocado a un ámbito eminentemente urbano y enfocado a usuarios con carné A1 (o carné B con más de 3 años de experiencia) que prefieran un scooter ágil, manejable y cargado de toda la tecnología del momento en este segmento.

Equipado con uno de los motores más evolucionados de su categoría, el Fort 125 N incorpora tecnología Mild Hybrid, o sistema microhíbrido, que mejora la eficiencia, reduce consumos y aporta un plus de respuesta en aceleraciones y arrancadas. Este motor monocilíndrico de 125cc y 4 válvulas genera una potencia máxima de 15 CV, el techo de prestaciones de la categoría de octavo de litro. Su depósito de gasolina es de 11,7 litros.

Su parte ciclo incluye horquilla telescópica, doble amortiguador trasero regulable en precarga, frenos de doble disco con ABS de doble canal y control de tracción (TCS).

Además, este nuevo modelo destaca por un equipamiento propio de vehículos premium: sistema Keyless, dashboard TFT pulgadas a color con conectividad mirroring, pantalla regulable electrónicamente, sistema de llave Keyless, sistema start&stop, tomas de carga USB y sistema de iluminación Full LED (en faros delanteros, intermitentes y piloto trasero). Ofrece además manetas regulables con freno de estacionamiento.

El Fort 125N llegará a los concesionarios de QJ Motor a principios de octubre con una oferta de lanzamiento de 3.999€ que incluye 6 años de garantía oficial transferible sin coste adicional, además de seguro gratuito el primer año y la posibilidad de elegir entre tres colores urbanos y modernos: rojo, gris y negro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los buses que son gratis en Burgos desde este martes
  2. 2 Muere Chema Gómez, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos
  3. 3 Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa
  4. 4 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos
  5. 5 Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos
  6. 6 Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
  7. 7 El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano
  8. 8 Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos
  9. 9 Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos
  10. 10 Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Nuevo QJ Motor Fort 125N: Un scooter GT muy ágil y tecnológico

Nuevo QJ Motor Fort 125N: Un scooter GT muy ágil y tecnológico