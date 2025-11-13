Prueba Kymco Agility S 125: El «best-seller» urbano refuerza su exitosa sencillez

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:30 Comenta Compartir

La saga Agility 125 ha sido un auténtico fenómeno de ventas durante sus tres lustros de vida en el mercado español, en el que siempre se ha posicionado en los puestos más altos de los rankings de matriculaciones. Kymco ha sabido configurar un scooter de rueda alta accesible -por 2.450 €, es el modelo más económico de la marca- y práctico para usuarios con el carnet de coche que se desplazan principalmente por el centro de una gran ciudad.

Un vehículo sencillo pero resolutivo que para esta temporada recibe una actualización sutil pero que ajusta algunos detalles con el fin de seguir madurando como producto adaptado a las necesidades urbanas.

Por primera vez, el Agility ofrece de serie una capacidad de almacenamiento suficiente para guardar dos cascos integrales, pues el cofre bajo el asiento ha ganado volumen (anteriormente ahí entraba un casco tipo jet) gracias a su nuevo bastidor, y en el baúl trasero de serie que equipa sigue cabiendo un integral o modular. Este cofre se ofrece del mismo color que la carrocería de la moto, disponible en 3 acabados (azul, marrón y blanco).

Ampliar Kymco Agility S 125 kymco press

Otra novedad se encuentra en su motor, un monocilíndrico 125 cc 4 tiempos de 11 CV de potencia y 10,6 Nm de par motor que, en esta versión, rebaja todavía más las emisiones y los consumos permitiendo autonomías superiores a 300 km con su depósito de 7 litros.

El nuevo modelo ya dispone de la nueva homologación Euro 5+. El sistema de frenada, con disco trasero de 240 mm y disco delantero de 260 mm, cuenta con la ayuda del CBS -frenada combinada-, pero no del ABS. Equipa unos amortiguadores específicos para el mercado español y cuenta con iluminación led, además de un ligero remozamiento estético.

Y la tercera novedad, algo más difícil de apreciar, pero que incide en su comportamiento, es que el nuevo Agility S es el primer modelo de la gama en equipar el nuevo brazo basculante situado en la parte inferior del motor, un detalle técnico que logra rebajar el centro de gravedad respecto a la serie anterior y que, en marcha, aporta una mayor estabilidad y equilibrio.

Ampliar Kymco Agility S 125 I. B.

El Agility es uno de los modelos más longevos en activo de todo el sector de las dos ruedas, toda una fórmula exitosa que ha sabido combinar precio ajustado, accesibilidad y facilidad de uso, convirtiéndose en uno de los scooters de 125cc preferidos por muchos conductores con el carnet B de coche (con tres años de antigüedad) que un buen día decidieron pasarse a las dos ruedas para ahorrarse tiempo y dinero, y encontraron en el ruedas altas taiwanés una opción ideal.

Ofrece una correcta respuesta de aceleración, con una curva de potencia algo más lineal y acentuada en bajos y medios (el régimen de giro más usado en la ciudad) que se adapta sin problemas a esos cortos desplazamientos urbanos.

Su velocidad alcanza fácilmente los 100 km/h, permitiendo afrontar algún desplazamiento alejado de la ciudad con cierta solvencia, aunque hay que contar que no ofrece mucha protección contra el viento. Uno de los aspectos más positivos de su dinamismo es la alta estabilidad que ofrece, incluso a altas velocidades. A pesar de su compacto tamaño, acoge bien y es confortable, con mucho espacio para las piernas y los pies. En ciudad, su conducción es ágil y permite bastante radio de giro.

Ampliar Kymco Agility S 125 kymco press

No es la primera vez que KYMCO España solicita a la matriz en Taiwán realizar algunas modificaciones específicas para el mercado español que casen en mejor grado con los gustos o necesidades de los usuarios nacionales. En este sentido, y continuando con las mejoras en términos dinámicos, el nuevo Agility S sale de la fábrica asiática con una ajuste específico de las suspensiones que tan sólo afectará a las unidades que lleguen a nuestros concesionarios.

El equipo de suspensiones, formado por una horquilla delantera de 33 mm de diámetro y 95 mm de recorrido, y dos amortiguadores traseros con precarga regulable en cinco posiciones y un recorrido de 81 mm, ha sido ajustado para ofrecer una mayor suavidad en la absorción de irregularidades. Mantiene sus medidas de llantas, de 16 pulgadas delante y 14 detrás. El peso del conjunto es de tan solo 133 kg, por lo que su manejabilidad es una de sus grandes virtudes, para usuarios de todo tipo.

El diseño ha sido actualizado y ofrece iluminación full led. La practicidad en su día a día queda optimizada con una guantera bajo el manillar con protección con llave y cierre hermético, donde podemos guardar pequeños enseres personales o enchufar algún dispositivo electrónico a la toma de 12V. Las estriberas son escamoteables con sistema 'one touch' para mayor confort del pasajero.

Y desde el nuevo cuadro de instrumentos recibimos, digitalmente, información como la velocidad, cuentakilómetros total y parcial, indicador de mantenimiento periódico, nivel de gasolina, reloj horario digital, testigo de intermitencia, testigo luz de carretera y testigo OBD (on board diagnostics) de comprobación de inyección.