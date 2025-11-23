BYD Atto 2: un eléctrico de más autonomía y un híbrido enchufable revolucionario

Santiago de Garnica Cortezo Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

A principios de 2025, BYD lanzó su SUV cien por cien eléctrico Atto 2. Si bien el vehículo ofrece un precio muy competitivo (15.040 € con todas las ayudas), la capacidad de la batería y, sobre todo, su potencia de carga, no se adapta a todas las necesidades.

Ahora el nuevo Atto 2 Comfort (36.200 € que, con ayudas, pueden ser 20.990 €) busca atraer nuevos usuarios gracias a su batería de mayor capacidad que aumenta la autonomía oficial WLTP a 430 km, frente a los 320 km anteriores. Asimismo, la potencia de carga se ha mejorado significativamente, pasando de 65 kW a 150 kW. Estas no son las únicas ventajas de esta nueva versión.

Otra mejora reside en el motor, que ahora desarrolla 204 CV (150 kW) y 310 Nm de par. Estas cifras representan un ligero aumento respecto a las versiones anteriores, pero el incremento de peso de 150 kg debido a la batería compensa parcialmente estas ganancias.

La aceleración de 0 a 100 km/h se mantiene en 7,9 segundos, mientras que la velocidad máxima está limitada a 160 km/h. Y a nivel de suspensión el eje trasero torsional de las versiones básicas, aquí se ve sustituido por un esquema de suspensión trasera multibrazo independiente.

Además, el interior incorpora varias mejoras. La conectividad se beneficia de puertos USB más potentes, un cargador inalámbrico de 50 W y un punto de anclaje ISOFIX adicional en la parte delantera, que se suma a los de los asientos traseros laterales. La seguridad también se ve reforzada con la incorporación de un airbag central delantero. En el exterior, el nuevo Atto 2 Comfort cuenta con llantas de 17 pulgadas, pintura metalizada, faros y pilotos traseros LED, retrovisores eléctricos, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y cristales traseros tintados.

El híbrido enchufable

Y ahora BYD lanza una versión híbrida enchufable muy interesante. Bueno, en realidad son dos. El modelo básico, denominado Active (por 28.200 € que se pueden reducir a 18.190 € con todas las ayudas posible) tiene una batería de 7,8 kWh, ofrece 40 km de autonomía eléctrica (etiqueta 0…de milagro) y una potencia combinada de 166 CV. Esto es suficiente para la conducción urbana, y con aceleración de 0 a 100 km/h en 9,1 segundos sugiere un carácter algo tranquilo.

Ampliar El híbrido enchufable, de original tecnología, promete mil kilómetros sin repostar F. P.

La verdadera revolución está en el siguiente nivel de equipamiento. Por 31.200 €, (que se pueden convertir en 20.190 € con todas las ayudas) la versión Boost cuenta con una batería de 18 kWh. La autonomía eléctrica teórica aumenta entonces a 90 km, cubriendo el 99 % de las necesidades diarias.

La potencia combinada se eleva a 212 CV y el cargador alcanza los 6,6 kW, una cifra ya considerablemente superior. Incluso incorpora la función V2L, que permite conectar un dispositivo eléctrico directamente al coche. Con un depósito de gasolina de 45 litros, esta versión promete una autonomía total de 1.000 km sin repostar.

¿Por qué es diferente?

Este ATTO 2 DM-i no es un híbrido enchufable «clásico«. Bajo este diseño compacto, BYD ha integrado su tecnología Super DM-i (Dual Mode Intelligent), un sistema híbrido serie-paralelo donde el motor eléctrico lleva la batuta y el motor de combustión sigue el ritmo. Es decir, es un coche en eléctrico con motor de gasolina, no al revés.

Así, en el 90% de los casos, el SUV funciona exclusivamente con su batería, como un vehículo eléctrico puro. Solo en viajes largos o por autopista entra en funcionamiento el motor de gasolina, e incluso entonces, no siempre para impulsar las ruedas. Bajo el capó se encuentra el motor «Xiaoyun» de 1.5 litros , diseñado específicamente para los híbridos de BYD. Este pequeño cuatro cilindros de ciclo Atkinson ofrece una eficiencia de hasta el 43% , superando la de algunas calderas de condensación. Su función es generar electricidad mediante un generador integrado y, cuando sea necesario, enviar la potencia directamente a las ruedas delanteras a través de un embrague inteligente.

Ampliar El asistente de voz «Hi BYD» va más allá de simplemente cambiar de emisora de radio; comprende el lenguaje natural, responde preguntas complejas … F. P.

Todo el sistema está controlado por el EHS (Sistema Híbrido Eléctrico), una unidad compacta que integra motores eléctricos, controladores y refrigeración por aceite. Esto se traduce en menores pérdidas mecánicas, mayor eficiencia y, sobre todo, transiciones ultrasuaves entre modos. BYD diseñó su DM-i como una partida de ajedrez energético. El conductor no toca nada, el sistema lo decide todo.

- Modo EV : el coche funciona con energía totalmente eléctrica. El motor de combustión está en modo de reposo. Ideal para la conducción urbana o viajes cortos.

- Modo Serie: el motor de gasolina se pone en marcha, no para impulsar las ruedas, sino para producir electricidad que alimenta el motor eléctrico.

- Modo Paralelo: a velocidad sostenida, un embrague conecta directamente el motor de combustión interna a las ruedas. El par motor se suma, el consumo de combustible se mantiene bajo y adelantar se hace con más facilidad.

Este funcionamiento híbrido «inteligente» ofrece, por lo tanto, la ventaja de la movilidad eléctrica a diario, sin el temor a quedarse sin batería durante un fin de semana largo.

Visualmente, el ATTO 2 DM-i adopta las líneas de su homólogo totalmente eléctrico, pero con algunos detalles distintivos como una parrilla más ancha, elementos decorativos en el parachoques delantero, la eliminación de las salidas de aire laterales o colores exclusivos

Si este exterior irradia dinamismo con sus luces traseras en forma de nudo chino (símbolo de buena suerte) y su exclusiva pintura Azul Medianoche, en el interior encontramos las ya habituales pantallas, una pantalla giratoria de 12,8 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 8,8 pulgadas de serie. Pero lo que llama más la atención es la integración de inteligencia artificial. El asistente de voz «Hi BYD» va más allá de simplemente cambiar de emisora de radio; comprende el lenguaje natural, responde preguntas complejas y recuerda el contexto de las conversaciones. BYD ofrece un generoso paquete de equipamiento incluso en el modelo base (control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera y techo panorámico en la versión Boost) y una garantía de 6 años que brinda tranquilidad.

El fabricante chino ya no se conforma con ir ganando terreno en el mercado; está cambiando las reglas del juego. Con su nuevo híbrido enchufable Atto 2, la marca ofrece tecnología de vanguardia al precio de un híbrido convencional.