Ford fusiona herencia y modernidad en el Mustang Mach-E GT California

Ford ha presentado en la que en su día fue la cuna de la automoción en los Estados Unidos, la ciudad de Detroit, su nuevo Mustang Mach-E GT California Special, una edición que fusiona el estilo clásico y la herencia de una de las ediciones más icónicas del Mustang de los años 60, con la vanguardia tecnológica y el rendimiento de los vehículos totalmente eléctricos.

El modelo, que estará disponible para pedidos en Europa a partir de la primavera de 2026, rinde homenaje al paquete California Special original de 1968, que nació de la demanda de los concesionarios californianos para conmemorar el éxito de ventas del Mustang en el estado.

Esta nueva versión ha sido construida sobre la potente serie GT, pero se distingue por una identidad visual única. Ford ha querido capturar el espíritu costero de California, apartándose de los detalles rojos y negros originales en favor de una paleta cromática inspirada en el océano.

La piedra angular del diseño es el nuevo color Azul Adriatic, que está presente tanto en detalles exteriores como interiores. Según Kristen Keenan, diseñadora de colores y materiales de Ford, el color «viaja de claro a oscuro, como el agua del océano, y es extremadamente cromático, llegando a un azul violeta en algunos casos. Es, simplemente, un color dinámico hermoso».

El Mustang Mach-E GT California Special: alma heritage, corazón eléctrico

Los diseñadores han hecho hincapié en que, si bien el vehículo honra al linaje Mustang, no se trata de una simple copia: «El diseño honra al Mustang Mach-E en la familia Mustang, al tiempo que le da su propia identidad», explicó Stefan Taylor, diseñador exterior de Ford.

El Mustang Mach-E GT California Special incorpora varios elementos de diseño exclusivos como las llantas de 20 pulgadas en un llamativo color gris carbonizado con el logotipo GT/CS grabado; El emblema del pony en la parrilla lleva un marco anodizado oscuro, y además luce un gráfico especial en el capó con la marca de palabra «California Special» y líneas de «puesta de sol» radiantes en capas de gris, negro y un acento azul que representa el océano.

El interior es el que más se diferencia, buscando la máxima exclusividad, con los asientos Performance tapizados en material Navy Pier ActiveX y Miko, quepresentan una franja reflectante azul y plateada. En los acabados interiores, la consola central y el volante están envueltos en el mismo ActiveX azul marino, complementados por alfombrillas que replican los detalles de costura azul y plateada.

En cuanto a rendimiento, al estar construido sobre la base GT, el California Special garantiza una experiencia de conducción emocionante: Característica Especificación Potencia 487 CV Par Motor 950 Nm Autonomía (WLTP) Hasta 515 km Disponibilidad Pedidos en Europa a partir de Primavera de 2026.

Ford explica que el diseño de esta edición especial se inspira en la comunidad de entusiastas y en las tendencias de personalización que se observan en eventos como The SEMA Show, asegurando un paquete que «se destacase y ofreciese algo único en este espacio».